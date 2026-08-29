Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tại nơi có hơn 1.600 người bị cô lập do mưa lũ

TPO - Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng đến kiểm tra thực tế công tác phòng, chống lũ tại thôn An Lạc (xã Trung Giã), đồng thời hỏi thăm tình hình cuộc sống của bà con nơi “rốn lũ” này.

Ngày 29/8, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác của thành phố đến kiểm tra thực tế công tác phòng, chống lũ tại thôn An Lạc (xã Trung Giã); đồng thời, hỏi thăm tình hình cuộc sống của bà con nơi “rốn lũ” này, cũng như tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Thắng yêu cầu không thể để tình trạng khi xảy ra ngập mới tìm kiếm, huy động phương tiện. Chính quyền địa phương cần trang bị, chuẩn bị sẵn thuyền và các thiết bị cần thiết, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt. Trong đó, mỗi gia đình phải chủ động chuẩn bị các vật dụng, lương thực, thực phẩm thiết yếu để có thể sử dụng trong 2 - 3 ngày khi bị ngập, mất điện, hoặc không thể đi lại.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác của thành phố đến kiểm tra thực tế công tác phòng, chống lũ tại thôn An Lạc.

Qua kiểm tra thực tế tại khu vực có nguy cơ ngập do nước sông Cầu dâng cao, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các địa phương rà soát kỹ phương án thoát nước, phân lũ và bảo đảm an toàn cho người dân. Đặc biệt, phải xác định rõ những khu vực có nguy cơ bị cô lập để chủ động phương án sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.

Kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước và các trạm bơm của hai xã Trung Giã và Đa Phúc, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm, hệ thống tiêu thoát nước phải được đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm phát huy hiệu quả trong thực tế, nhất là tại những khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng.

Kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước và các trạm bơm của hai xã Trung Giã và Đa Phúc.

Đối với các công trình phòng, chống thiên tai cấp bách, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành, đưa vào vận hành, không để xảy ra tình trạng công trình chậm tiến độ trong khi người dân vẫn phải đối mặt với nguy cơ ngập úng, mất an toàn.

Ngay sau đó, Chủ tịch TP. Hà Nội đã có buổi làm việc về công tác phòng, chống thiên tai tại hai xã Đa Phúc và Trung Giã.

Xã Trung Giã đang đối mặt tình trạng mưa lũ, ngập úng, chia cắt diễn biến phức tạp. Hệ thống đê điều, kênh tiêu, sông, suối, ao hồ chưa đáp ứng yêu cầu điều tiết, tiêu thoát nước, trong khi nguồn lực ngân sách cấp xã còn hạn chế.

Xã đề nghị thành phố làm việc với tỉnh Thái Nguyên để sớm gia cố, nâng cấp hệ thống đê bao tại Vạn Phái, bảo đảm chống úng cho cả khu vực Vạn Phái và Trung Giã khi nước sông Công dâng cao.

Chủ tịch TP. Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc về công tác phòng, chống thiên tai tại hai xã Đa Phúc và Trung Giã.

Không bị động khi tình huống phát sinh

Về công tác phòng, chống thiên tai, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với Đa Phúc và Trung Giã, những địa bàn có hệ thống đê điều lớn, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, ngập úng.

Việc mực nước sông dâng nhanh, có thời điểm tiến sát hoặc vượt mức báo động cao cho thấy cần chủ động các phương án ứng phó từ sớm. “Chúng ta cần chuẩn bị trước, nếu thiên tai không xảy ra thì càng may mắn. Không được để xảy ra tình trạng bị động khi tình huống phát sinh”, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị hai xã tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, coi đây là yếu tố quan trọng nhất trong phòng, chống thiên tai. Các địa phương phải chủ động lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần; xác định rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong xử lý tình huống ngay từ đầu.

Chủ tịch UBND thành phố cũng nhắc các sở, ngành nghiên cứu hỗ trợ các địa phương có nguy cơ ngập lụt về phương tiện, trang thiết bị như áo phao, xuồng, xuồng máy và các phương tiện cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm khả năng ứng phó tại chỗ.

Các sở, ngành thực hiện đầy đủ trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn cho xã, phường thuộc lĩnh vực phụ trách, không để cơ sở lúng túng khi triển khai nhiệm vụ. Đồng thời, xây dựng cơ chế hỗ trợ, phản ứng nhanh, trong đó có thể hình thành đầu mối hoặc tổ chuyên gia hỗ trợ trực tuyến để chính quyền cơ sở kịp thời trao đổi, xử lý những vấn đề phát sinh.