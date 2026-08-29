Ngày đầu nghỉ lễ 2/9: Xử phạt 9 trường hợp không giữ khoảng cách trên cao tốc

TPO - Trong ngày đầu nghỉ lễ 2/9, lực lượng CSGT phát hiện 9 trường hợp không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên cao tốc, xử phạt tổng cộng 45 triệu đồng, tạm giữ và trừ điểm 9 giấy phép lái xe. Cùng thời gian, toàn quốc xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 15 người chết, 25 người bị thương.

31 vụ tai nạn giao thông, 15 người tử vong

Theo thông tin từ Cục CSGT, từ 15h ngày 28/8 đến 15h ngày 29/8, toàn quốc xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 15 người chết và 25 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 14 vụ, số người chết giảm 6 người và số người bị thương giảm 8 người.

Về tình hình giao thông, Cục CSGT cho biết, trong sáng 29/8, giao thông tại khu vực nội thành Hà Nội và các tuyến đường có phương tiện di chuyển ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông.

Tuy nhiên, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, lưu lượng phương tiện rất đông ở cả hai chiều. Đặc biệt, chiều từ Hà Nội đi các tỉnh xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông.

Lực lượng CSGT đã tổ chức phân luồng, chỉ huy, điều khiển giao thông, bảo đảm phương tiện lưu thông liên tục, an toàn.

Tài xế xem lại hành vi vi phạm trên cao tốc.

Xử phạt 9 trường hợp không giữ khoảng cách trên cao tốc

Trong ngày, lực lượng chức năng trên toàn quốc phát hiện 18.962 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 15.649 trường hợp.

Trong đó, trên các tuyến đường bộ, công an các địa phương phát hiện 14.356 trường hợp vi phạm; tạm giữ 57 ô tô, 2.135 xe mô tô và 262 phương tiện khác. Lực lượng chức năng tước 252 giấy phép lái xe các loại và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 1.935 trường hợp.

Trong số các trường hợp vi phạm được phát hiện, có 1.766 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3.439 trường hợp vi phạm tốc độ, 87 trường hợp chở hàng quá tải trọng và 140 trường hợp chở quá số người quy định.

Trên các tuyến đường bộ cao tốc, các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT tổng kiểm soát 1.416 phương tiện, phát hiện và lập biên bản 191 trường hợp vi phạm.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã lập biên bản 9 trường hợp không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc. Các trường hợp này bị phạt tiền tổng cộng 45 triệu đồng, tạm giữ 9 giấy phép lái xe và trừ điểm 9 giấy phép lái xe.

Ngoài ra, trên tuyến đường thủy, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 126 trường hợp vi phạm. Trên tuyến đường sắt, lực lượng chức năng xử lý 49 trường hợp vi phạm.