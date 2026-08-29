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Giải trí

Cô gái vô danh 22 tuổi khiến cả giới giải trí Trung Quốc sốc

Minh Vũ

TPO - Lý Tư Đồng giành giải Ảnh hậu chỉ sau 4 tháng bước chân vào giới giải trí, khiến giới giải trí Hoa ngữ chấn động. Khó có nghệ sĩ trẻ nào thành công nhanh chóng như cô.

Tối 28/8, Lễ trao giải Kim Lộc thuộc Liên hoan phim Trường xuân diễn ra với chiến thắng thuộc về nghệ sĩ trẻ là Lý Tư Đồng, Đàn Kiện Thứ, Tưởng Kỳ Minh.

Lý Tư Đồng sinh năm 2004 vượt qua nhiều nghệ sĩ kỳ cựu giành giải Nữ chính xuất sắc (Ảnh hậu) với vai diễn đầu tay Tạ Nam Chi trong phim Thư tình gửi ngoại.

Thư tình gửi ngoại là thành công bất ngờ của màn ảnh Hoa ngữ năm 2026 khi sản xuất với kinh phí thấp chỉ có 14 triệu NDT nhưng thu về tới 2,1 tỷ NDT. Phim cũng đạt 9.3 điểm chất lượng trên Douban, là phim có điểm Douban cao nhất năm 2026.

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Lý Tư Đồng giành giải Ảnh hậu chỉ với sau 4 tháng bước chân vào giới giải trí với tác phẩm đầu tay Thư tình gửi ngoại.

Đây là tác phẩm mang tính địa phương với 90% lời thoại trong phim là tiếng dân tộc Triều Sán. Lúc đầu, tác phẩm chỉ được phát hành riêng tại khu vực Quảng Đông, nhưng sau khi danh tiếng lan xa, bộ phim đã được công chiếu khắp Trung Quốc.

Lý Tư Đồng là minh chứng rõ nhất cho câu nói "một đêm thành sao". Trước đó, cô là sinh viên năm 2 của ngành Kỹ thuật tài chính tại Đại học Tài chính và Kinh tế Quảng Đông.

Chỉ sau 4 tháng đóng phim, Lý Tư Đồng đã có tác phẩm đóng chính doanh thu vượt 2,1 tỷ NDT, giành được giải Ảnh hậu đầu tiên trong sự nghiệp. Đây là thành tích vô tiền khoáng hậu trong giới giải trí Hoa ngữ. Ngoài Lý Tư Đồng, chỉ có hai nữ diễn viên thuộc thế hệ 2000 giành được giải Ảnh hậu là Trương Tử Phong và Lý Canh Hy.

Nhưng Lý Canh Hy là nghệ sĩ có công ty lớn o bế, Trương Tử Phong là sao nhí quốc dân, chỉ có Lý Tư Đồng là nghệ sĩ tay ngang, thậm chí cô chưa từng ký hợp đồng quản lý với công ty giải trí nào. Vì vậy, chiến thắng của Lý Tư Đồng gây sốc cho công chúng và viết nên câu chuyện tân binh chấn động Trung Quốc.

Khán giả cho rằng giải thưởng dành cho Lý Tư Đồng thể hiện sự công nhận của ngành công nghiệp điện ảnh đối với những nghệ sĩ có lối diễn xuất chân thành, không màu mè, đồng thời chứng minh giải thưởng công bằng, không phân chia dựa theo mối quan hệ phía sau.

Đạo diễn Lam Hồng Xuân chia sẻ Lý Tư Đồng không được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp nhưng luôn nỗ lực để khắc họa nhân vật Tạ Chi Nam bằng sự giản dị, nỗ lực, lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc.

Lý Tư Đồng cũng cho biết sự tương đồng lớn nhất giữa cô và Tạ Chi Nam nằm ở "tinh thần bất khuất", sự khiêm tốn, tấm lòng kiên quyết dũng cảm khi đối mặt với những lựa chọn trong cuộc sống.

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Lý Tư Đồng không được học bài bản về diễn xuất, không có công ty quản lý o bế nhưng vẫn tạo kỳ tích.

Trên Douban, khán giả bình luận: "Việc chọn Lý Tư Đồng vào vai Tạ Nam Chi là bước đi thiên tài của đạo diễn. Có một số vai được định sẵn cho 'người không biết diễn' như thế này. Cô ấy giống ánh trăng được gột rửa sạch sẽ bởi biển cả, mát mẻ nhưng đầy sức sống".

Hội đồng giám khảo Liên hoan phim Trường Xuân nhận xét cô khiến nhân vật trên màn ảnh "có được hơi thở".

Liên hoan phim Trường Xuân là liên hoan phim cấp quốc gia đầu tiên của Trung Quốc, được coi là một trong "Tứ đại liên hoan phim", cùng với Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải, Kim Kê Bách Hoa và Bắc Kinh.

Minh Vũ
#Lý Tư Đồng #Thư tình gửi ngoại #phim Trung Quốc #ảnh hậu Kim Lộc

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