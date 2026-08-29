Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Hoa hậu Trúc Linh và 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam xúc động với 'Đất nước thiên hùng ca'

Đỗ Quyên - Như Ý - Xuân Tùng

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có trải nghiệm đặc biệt khi thưởng thức chương trình nghệ thuật “Đất nước thiên hùng ca”. Trong 75 phút, những lát cắt lịch sử dân tộc được tái hiện bằng sân khấu nhập vai, công nghệ trình diễn và hơn 100 nghệ sĩ, khiến nhiều thí sinh choáng ngợp, thậm chí rơi nước mắt.

img-8581.jpg
Tối 28/8, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt tại Vinpearl Theatre Ocean City, Hưng Yên, thưởng thức chương trình nghệ thuật Đất nước thiên hùng ca.
img-8574.jpg
Đất nước thiên hùng ca được tổ chức trong khuôn khổ hoạt động hưởng ứng Tôi yêu Tổ quốc tôi, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Vinpearl và TikTok Việt Nam triển khai.
img-8584.jpg
img-8545.jpg
img-8576.jpg
Chương trình có sự tham dự của khoảng 1.400 khán giả, trong đó có 400 đại biểu thanh niên tiêu biểu, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung và đông đảo công chúng.
img-8583.jpg
Với 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, đây là một trong những trải nghiệm đặc biệt trong hành trình nhà chung. Các cô gái được hòa vào không gian trình diễn nhập vai, nơi câu chuyện về cội nguồn, dựng nước và giữ nước diễn ra ngay trước mắt.
img-8577.jpg
Ca sĩ - diễn viên nhí Ali Thục Phương và Bùi Nguyên Gia Bảo chụp ảnh lưu niệm cùng 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Bùi Nguyên Gia Bảo cho rằng đây là chương trình dành cho mọi lứa tuổi. “Chỉ với 75 phút đã phục dựng 4.000 năm lịch sử. Xem để thấy yêu đất nước và tự hào là người Việt Nam”, diễn viên nhí chia sẻ.
img-8563.jpg
img-8562.jpg
img-8561.jpg
Ngay từ phân cảnh đầu tiên, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam được đưa vào không gian sân khấu khác biệt, nơi khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả gần như được xóa nhòa.
img-8548.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh theo dõi từng tiết mục của Đất nước thiên hùng ca. Trúc Linh chia sẻ điều khiến cô ấn tượng là chương trình không chỉ tái hiện lịch sử bằng hình ảnh, còn tạo cảm giác người xem được bước vào chính câu chuyện. “Tôi rất xúc động khi xem cảnh người mẹ tiễn con ra chiến trường, rồi những người lính hy sinh. Tôi càng cảm nhận rõ hơn rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng rất nhiều mất mát”, cô nói.
img-8544.jpg
Hoa hậu cho biết khoảnh khắc lá cờ Tổ quốc được kéo lên, phủ gần kín không gian khán đài là một trong những hình ảnh khiến cô ấn tượng nhất. “Lúc đó tôi thực sự thấy tự hào. Tôi nghĩ mỗi người trẻ đều cần hiểu giá trị của hòa bình và trân trọng những gì thế hệ trước đã làm”, Trúc Linh chia sẻ.
img-8580.jpg
Hình ảnh người chiến sĩ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, những mất mát nơi chiến tuyến được đặt cạnh câu chuyện về một Việt Nam hòa bình hôm nay, tạo nên mạch cảm xúc xuyên suốt.
img-8587.jpg
Lịch sử được kể bằng âm nhạc, ánh sáng, chuyển động, võ thuật, múa, xiếc và công nghệ sân khấu khiến những câu chuyện quen thuộc trở nên sống động.
img-8586.jpg
Thí sinh Phạm Lê Ái Linh (SBD 826) choáng ngợp quy mô của chương trình. Hơn 100 diễn viên cùng xuất hiện trên sân khấu, kết hợp với hệ thống sân khấu cơ khí, màn hình LED, ánh sáng, âm thanh, hiệu ứng nước và các màn trình diễn trên không tạo nên những cảnh tượng mãn nhãn.
img-8543.jpg
Thí sinh Lê Kim Ngân (SBD 442) chia sẻ cảm xúc sau chương trình là sự biết ơn. Theo cô, những gì thế hệ trẻ đang có hôm nay không tự nhiên mà đến, mà được đánh đổi bằng sự hy sinh của nhiều thế hệ cha ông.
img-8589.jpg
“Em bất ngờ vì chương trình 75 phút có thể đưa khán giả đi qua rất nhiều dấu mốc của lịch sử. Có những cảnh khiến em xúc động và có những cảnh khiến em thấy tự hào”, thí sinh Vũ Hồng Hạnh nói.
img-8573.jpg
img-8572.jpg
img-8567.jpg
img-8566.jpg
Với các thí sinh Hoa hậu Việt Nam, trải nghiệm này đặc biệt bởi họ lần đầu tiếp cận lịch sử bằng hình thức sân khấu nhập vai quy mô lớn.
img-8593.jpg
“Có nhiều hoạt cảnh trong Đất nước thiên hùng ca khiến em rơi nước mắt. Em biết ơn những người đã nằm xuống để chúng ta có cuộc sống hôm nay”, thí sinh Trần Xuân Khánh Linh (SBD 818) chia sẻ.
img-8592.jpg
img-8591.jpg
img-8588.jpg
Sau 75 phút, điều đọng lại với nhiều cô gái không chỉ là sự mãn nhãn trước một sân khấu quy mô, còn là cảm giác tự hào và biết ơn. Từ câu chuyện về quá khứ, họ nhìn rõ hơn giá trị của hòa bình hôm nay và trách nhiệm của thế hệ mình.

75 phút kể chuyện 4.000 năm lịch sử

Đất nước thiên hùng ca được xây dựng theo mô hình sân khấu nhập vai (Immersive Theatre), quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên và hơn 60 nhân sự phụ trách hậu đài, kỹ thuật, đạo cụ, phục trang, âm thanh, ánh sáng. Ê-kíp dành hơn 10.000 giờ nghiên cứu, tập luyện và hoàn thiện chương trình.

Trong 75 phút, tác phẩm tái hiện những lát cắt tiêu biểu của lịch sử dân tộc, từ huyền sử Lạc Long Quân - Âu Cơ, thời đại Hùng Vương, những cuộc chiến giữ nước đến hình ảnh Việt Nam hòa bình, phát triển.

Sân khấu kết hợp 12 công nghệ trình diễn hiện đại như sân khấu cơ khí đa tầng, sân khấu nước, LED Panorama, hologram, mapping, laser, zipline và trình diễn trên không, giúp xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả. Không kể lịch sử theo cách tuần tự, chương trình lấy lịch sử làm nguồn cảm hứng, hướng tới khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn và tình yêu Tổ quốc, đặc biệt ở thế hệ trẻ.

Đỗ Quyên - Như Ý - Xuân Tùng
#Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hoa hậu Hà Trúc Linh #Đất nước thiên hùng ca #Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hà Trúc Linh #Vinpearl Theatre Ocean City #lịch sử Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe