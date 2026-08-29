Hoa hậu Trúc Linh và 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam xúc động với 'Đất nước thiên hùng ca'

75 phút kể chuyện 4.000 năm lịch sử

Đất nước thiên hùng ca được xây dựng theo mô hình sân khấu nhập vai (Immersive Theatre), quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên và hơn 60 nhân sự phụ trách hậu đài, kỹ thuật, đạo cụ, phục trang, âm thanh, ánh sáng. Ê-kíp dành hơn 10.000 giờ nghiên cứu, tập luyện và hoàn thiện chương trình.

Trong 75 phút, tác phẩm tái hiện những lát cắt tiêu biểu của lịch sử dân tộc, từ huyền sử Lạc Long Quân - Âu Cơ, thời đại Hùng Vương, những cuộc chiến giữ nước đến hình ảnh Việt Nam hòa bình, phát triển.

Sân khấu kết hợp 12 công nghệ trình diễn hiện đại như sân khấu cơ khí đa tầng, sân khấu nước, LED Panorama, hologram, mapping, laser, zipline và trình diễn trên không, giúp xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả. Không kể lịch sử theo cách tuần tự, chương trình lấy lịch sử làm nguồn cảm hứng, hướng tới khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn và tình yêu Tổ quốc, đặc biệt ở thế hệ trẻ.