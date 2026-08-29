Hoa hậu Trúc Linh và 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam xúc động với 'Đất nước thiên hùng ca'

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có trải nghiệm đặc biệt khi thưởng thức chương trình nghệ thuật “Đất nước thiên hùng ca”. Trong 75 phút, những lát cắt lịch sử dân tộc được tái hiện bằng sân khấu nhập vai, công nghệ trình diễn và hơn 100 nghệ sĩ, khiến nhiều thí sinh choáng ngợp, thậm chí rơi nước mắt.
Chương trình có sự tham dự của khoảng 1.400 khán giả, trong đó có 400 đại biểu thanh niên tiêu biểu, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung và đông đảo công chúng.
Ngay từ phân cảnh đầu tiên, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam được đưa vào không gian sân khấu khác biệt, nơi khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả gần như được xóa nhòa.
Với các thí sinh Hoa hậu Việt Nam, trải nghiệm này đặc biệt bởi họ lần đầu tiếp cận lịch sử bằng hình thức sân khấu nhập vai quy mô lớn.
Sau 75 phút, điều đọng lại với nhiều cô gái không chỉ là sự mãn nhãn trước một sân khấu quy mô, còn là cảm giác tự hào và biết ơn. Từ câu chuyện về quá khứ, họ nhìn rõ hơn giá trị của hòa bình hôm nay và trách nhiệm của thế hệ mình.
75 phút kể chuyện 4.000 năm lịch sử
Đất nước thiên hùng ca được xây dựng theo mô hình sân khấu nhập vai (Immersive Theatre), quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên và hơn 60 nhân sự phụ trách hậu đài, kỹ thuật, đạo cụ, phục trang, âm thanh, ánh sáng. Ê-kíp dành hơn 10.000 giờ nghiên cứu, tập luyện và hoàn thiện chương trình.
Trong 75 phút, tác phẩm tái hiện những lát cắt tiêu biểu của lịch sử dân tộc, từ huyền sử Lạc Long Quân - Âu Cơ, thời đại Hùng Vương, những cuộc chiến giữ nước đến hình ảnh Việt Nam hòa bình, phát triển.
Sân khấu kết hợp 12 công nghệ trình diễn hiện đại như sân khấu cơ khí đa tầng, sân khấu nước, LED Panorama, hologram, mapping, laser, zipline và trình diễn trên không, giúp xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả. Không kể lịch sử theo cách tuần tự, chương trình lấy lịch sử làm nguồn cảm hứng, hướng tới khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn và tình yêu Tổ quốc, đặc biệt ở thế hệ trẻ.