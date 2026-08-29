Chuyên gia Lê Quốc Vinh dạy thí sinh Hoa hậu Việt Nam cách định vị cá nhân

TPO - Bên cạnh việc học catwalk hay kỹ năng sân khấu, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục được trang bị một trong những kỹ năng quan trọng nhất khi là người của công chúng. Đó là xây dựng thương hiệu cá nhân.
Trong buổi training với chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh, thí sinh được học cách tạo dựng niềm tin, định vị bản thân và nhận diện rủi ro danh tiếng trong kỷ nguyên mạng xã hội.
Bài học này được xem là lời nhắc nhở dành cho thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khi cuộc thi không chỉ tìm kiếm nhan sắc mà còn hướng tới hình mẫu phụ nữ có khả năng truyền cảm hứng và đóng góp cho cộng đồng.
Trong buổi training, chuyên gia nhấn mạnh thương hiệu cá nhân không chỉ là vẻ ngoài hay hình ảnh trên mạng xã hội. Theo ông, nền tảng cốt lõi của thương hiệu cá nhân là niềm tin.
Người của công chúng cần tập trung xây dựng giá trị thật thay vì chỉ theo đuổi sự chú ý. “Sự chú ý không phải là niềm tin”, chuyên gia nhấn mạnh, đồng thời chỉ ra sự khác biệt giữa việc nổi tiếng vì ồn ào và được công chúng trân trọng nhờ giá trị thật.
Một trong những nội dung được thí sinh đặc biệt quan tâm là cách tạo ra sự khác biệt trong một cuộc thi có sự tham gia của nhiều cô gái xinh đẹp, tài năng. Theo chuyên gia Lê Quốc Vinh, nhan sắc chỉ là “điều kiện gia nhập” của cuộc thi sắc đẹp, chưa phải yếu tố tạo nên thương hiệu cá nhân.
Theo chuyên gia, sự khác biệt đến từ những trải nghiệm trong quá trình trưởng thành, biến cố trong cuộc sống, khả năng về ngoại ngữ, âm nhạc, thể thao, lãnh đạo hay những góc nhìn, quan điểm riêng về xã hội, nhân sinh quan…
Một phần quan trọng của buổi training là kỹ năng quản trị rủi ro truyền thông. Theo chuyên gia Lê Quốc Vinh, người nổi tiếng luôn đối mặt với nhiều rủi ro ứng xử, phát ngôn trên mạng xã hội… Ông đặc biệt nhấn mạnh khủng hoảng lớn nhất thường xảy ra khi hành động thực tế trái ngược với hình ảnh đang xây dựng.
Để hạn chế rủi ro, các thí sinh được hướng dẫn sử dụng bộ lọc 5 câu hỏi trước mỗi quyết định hoặc phát ngôn. Những nguyên tắc này giúp người đẹp hình thành tư duy cẩn trọng trong môi trường truyền thông số, nơi mọi hành động đều có thể lan truyền rất nhanh.