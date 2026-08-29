Chuyên gia Lê Quốc Vinh dạy thí sinh Hoa hậu Việt Nam cách định vị cá nhân

TPO - Bên cạnh việc học catwalk hay kỹ năng sân khấu, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục được trang bị một trong những kỹ năng quan trọng nhất khi là người của công chúng. Đó là xây dựng thương hiệu cá nhân.