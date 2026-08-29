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Hoa hậu

Chuyên gia Lê Quốc Vinh dạy thí sinh Hoa hậu Việt Nam cách định vị cá nhân

Duy Nam - Trọng Tài

TPO - Bên cạnh việc học catwalk hay kỹ năng sân khấu, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục được trang bị một trong những kỹ năng quan trọng nhất khi là người của công chúng. Đó là xây dựng thương hiệu cá nhân.

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Trong khuôn khổ vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh tham gia chuyên đề đào tạo về xây dựng thương hiệu cá nhân do chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh trực tiếp hướng dẫn. Buổi học tập trung vào cách xây dựng hình ảnh bền vững cho người đẹp trong môi trường truyền thông hiện đại, đồng thời giúp thí sinh hiểu rõ trách nhiệm đi kèm sức ảnh hưởng nếu trở thành hoa hậu, á hậu hay người nổi tiếng.
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Trong buổi training với chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh, thí sinh được học cách tạo dựng niềm tin, định vị bản thân và nhận diện rủi ro danh tiếng trong kỷ nguyên mạng xã hội.
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Theo chuyên gia Lê Quốc Vinh, khi một cô gái giành được danh hiệu tại cuộc thi sắc đẹp, công chúng ngay lập tức dành cho cô sự quan tâm, kỳ vọng và niềm tin lớn hơn. Tuy nhiên, đó mới chỉ là sự ghi nhận ban đầu.
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“Danh hiệu cho bạn vay trước một phần uy tín. Điều quan trọng là mỗi người phải chứng minh mình xứng đáng với khoản vay ấy bằng hành động, cách sống và những giá trị tạo ra sau cuộc thi”, chuyên gia chia sẻ.
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Bài học này được xem là lời nhắc nhở dành cho thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khi cuộc thi không chỉ tìm kiếm nhan sắc mà còn hướng tới hình mẫu phụ nữ có khả năng truyền cảm hứng và đóng góp cho cộng đồng.
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Trong buổi training, chuyên gia nhấn mạnh thương hiệu cá nhân không chỉ là vẻ ngoài hay hình ảnh trên mạng xã hội. Theo ông, nền tảng cốt lõi của thương hiệu cá nhân là niềm tin.
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Người của công chúng cần tập trung xây dựng giá trị thật thay vì chỉ theo đuổi sự chú ý. “Sự chú ý không phải là niềm tin”, chuyên gia nhấn mạnh, đồng thời chỉ ra sự khác biệt giữa việc nổi tiếng vì ồn ào và được công chúng trân trọng nhờ giá trị thật.
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Một trong những nội dung được thí sinh đặc biệt quan tâm là cách tạo ra sự khác biệt trong một cuộc thi có sự tham gia của nhiều cô gái xinh đẹp, tài năng. Theo chuyên gia Lê Quốc Vinh, nhan sắc chỉ là “điều kiện gia nhập” của cuộc thi sắc đẹp, chưa phải yếu tố tạo nên thương hiệu cá nhân.
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Theo chuyên gia, sự khác biệt đến từ những trải nghiệm trong quá trình trưởng thành, biến cố trong cuộc sống, khả năng về ngoại ngữ, âm nhạc, thể thao, lãnh đạo hay những góc nhìn, quan điểm riêng về xã hội, nhân sinh quan…
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Một phần quan trọng của buổi training là kỹ năng quản trị rủi ro truyền thông. Theo chuyên gia Lê Quốc Vinh, người nổi tiếng luôn đối mặt với nhiều rủi ro ứng xử, phát ngôn trên mạng xã hội… Ông đặc biệt nhấn mạnh khủng hoảng lớn nhất thường xảy ra khi hành động thực tế trái ngược với hình ảnh đang xây dựng.
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Để hạn chế rủi ro, các thí sinh được hướng dẫn sử dụng bộ lọc 5 câu hỏi trước mỗi quyết định hoặc phát ngôn. Những nguyên tắc này giúp người đẹp hình thành tư duy cẩn trọng trong môi trường truyền thông số, nơi mọi hành động đều có thể lan truyền rất nhanh.
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Buổi đào tạo với chuyên gia Lê Quốc Vinh không chỉ trang bị kiến thức truyền thông mà còn giúp thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận thức rõ rằng một thương hiệu cá nhân bền vững không được tạo nên bởi hào quang của danh hiệu hay sức hút trên mạng xã hội, mà được xây dựng từ niềm tin, sự nhất quán và những giá trị được chứng minh bằng hành động trong thời gian dài.
Duy Nam - Trọng Tài
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