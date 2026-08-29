Nghi án chồng giết vợ rồi trèo lên cây dừa trốn

TPO - Sau khi Huỳnh Văn Nhi được cho là đã sát hại vợ, đối tượng trèo lên ngọn dừa phía sau nhà để trốn. Khi lực lượng công an có mặt bảo vệ hiện trường, nghi can bất ngờ ngã xuống đất, bị thương nặng.

Chiều 29/8, nguồn tin của phóng viên cho biết, Công an xã An Thạnh (TP. Cần Thơ) đã bàn giao nghi can Huỳnh Văn Nhi (44 tuổi, ngụ xã An Thạnh) cho Công an TP. Cần Thơ để điều tra về hành vi “Giết người”.

Do bị chấn thương nặng vùng cột sống sau khi ngã từ trên cao xuống, Nhi đang được Trung tâm Y tế Cù Lao Dung làm thủ tục chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Huỳnh Văn Nhi bất tỉnh sau khi ngã từ ngọn dừa xuống đất (ảnh minh họa).

Theo người dân địa phương, chiều 28/8, vợ Nhi là chị N.T.V. (47 tuổi) cùng con gái sang nhà hàng xóm. Đến khoảng 20h cùng ngày, hai mẹ con trở về nhà.

Khoảng 23h, con gái chị V. nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng ngủ của mẹ nên chạy sang kiểm tra. Tại đây, người con phát hiện Nhi đang bóp cổ vợ.

Sau đó, Nhi dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị V. Trong lúc xảy ra vụ việc, chị V. kêu con gái chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu. Khi người con quay về thì người mẹ đã tử vong.

Sau khi gây án, Nhi trèo lên ngọn dừa phía sau nhà để lẩn trốn.



Nhận tin báo, lực lượng công an đến hiện trường điều tra.

Trong lúc lực lượng chức năng có mặt, Nhi bất ngờ ngã từ trên ngọn dừa xuống đất và bất tỉnh. Nghi can sau đó được đưa đến Trung tâm Y tế Cù Lao Dung cấp cứu.