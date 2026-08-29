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Thế giới

Ấn Độ cảnh giác với hàng ngàn hồ trên núi sau thảm hoạ ở Nepal

Bình Giang

TPO - Sau trận lũ chết người được cho là bắt nguồn từ sự sụp đổ sông băng ở khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, giới chức Ấn Độ cho biết nước này đang tăng cường giám sát các khu vực trên dãy Himalaya.

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Hồ nước hình thành trên dãy Himalaya sau trận lũ quét kinh hoàng ở khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Giới khoa học cảnh báo, các sông băng ở dãy Himalaya đang tan chảy nhanh hơn bao giờ hết do biến đổi khí hậu, khiến nhiều cộng đồng dân cư đối mặt với nguy cơ xảy ra thảm họa khó lường.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, thảm họa xảy ra ngày 26/8 tại vùng thuộc Tây Tạng và Nepal là do sự sụp đổ của sông băng, tạo ra dòng lũ cuốn theo đất đá. Cho đến nay đã có 633 người được xác nhận thiệt mạng và gần 3.000 người vẫn mất tích.

Dù nguyên nhân chính xác của vụ sụp đổ vẫn chưa rõ ràng, giới khoa học tin rằng biến đổi khí hậu đang khiến các sông băng trên toàn thế giới tan chảy, làm gia tăng nguy cơ xảy ra những thảm họa tương tự.

Ông Madan Kaushik – quan chức quản lý thảm họa của bang Uttarakhand thuộc vùng Himalaya của Ấn Độ, cho biết đã yêu cầu cơ quan chức năng giám sát tất cả sông băng và hồ băng trong khu vực, nhằm phát hiện nguy cơ xảy ra tình huống tương tự.

Uttarakhand là một trong những khu vực nhạy cảm nhất của Ấn Độ về sinh thái, với 1.266 hồ băng, theo số liệu của chính phủ.

Giới nhà khoa học cảnh báo rằng các sông băng ở Himalaya - nguồn cung cấp nước thiết yếu cho gần 2 tỷ người, đang tan chảy nhanh hơn bao giờ hết vì biến đổi khí hậu, khiến các cộng đồng phải đối mặt với nguy cơ xảy ra những thảm họa khó dự đoán và cực kỳ nguy hiểm.

Hiện tượng sông băng tan chảy và lớp băng vĩnh cửu tan rã cũng có thể gây mất ổn định các sườn núi, từ đó làm tăng nguy cơ sạt lở đất.

Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu, cùng với tình trạng phát triển thiếu quy hoạch, đang làm gia tăng tần suất, mức độ nghiêm trọng và tác động của thảm họa.

Trong khi đó, Trung Quốc đang tăng cường giám sát hồ nước mới hình thành từ băng, đá và các mảnh vỡ. Hồ này từng bị coi là mối đe dọa lớn vì nguy cơ nước tràn hoặc vỡ bờ, có thể gây lũ lụt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến hoạt động cứu hộ ở khu vực hạ lưu.

Theo cơ quan chức năng, hình ảnh vệ tinh cho thấy lượng nước trong hồ đang giảm dần, do nước tự nhiên chảy ra ngoài.

Đến chiều 29/8, một phần đáy hồ đã bắt đầu lộ ra, cho thấy nguy cơ trước mắt có dấu hiệu giảm bớt. Để đảm bảo an toàn, công ty cứu hộ và kỹ thuật China Anneng triển khai radar và máy bay không người lái theo dõi hồ liên tục suốt ngày đêm.

Nguy cơ lũ lụt vẫn hiện diện, bởi còn một hồ nước khác có diện tích lớn hơn ở khu vực này và Trung Quốc vẫn tiếp tục được theo dõi chặt chẽ.

Bình Giang
Theo Reuters, AP
#Hồ băng #Sông băng #Biến đổi khí hậu #Himalaya #Ấn Độ #Trung Quốc #Nepal #Lũ quét

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