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Thế giới

Hậu lũ quét, Nepal chôn cất tập thể hàng trăm nạn nhân chưa rõ danh tính

Minh Hạnh

TPO - Sau trận lũ quét kinh hoàng ở biên giới với Trung Quốc, giới chức huyện Chitwan (miền trung Nepal) đang lên kế hoạch chôn cất hàng trăm nạn nhân chưa xác định danh tính, trong bối cảnh số lượng lớn thi thể đã bắt đầu phân hủy và các nhà xác đã quá tải.

Ông Ganesh Aryal - quan chức đứng đầu huyện Chitwan - cho biết trong số 233 thi thể được tìm thấy tại huyện này, chỉ có bốn trường hợp xác định được danh tính.

Các thi thể sẽ được chôn cất tại bờ sông ở Devghat, bắt đầu từ cuối ngày hôm nay.

Trước khi chôn cất, mẫu DNA sẽ được thu thập từ các thi thể để có thể xác định danh tính của họ sau này. Các vị trí chôn cất sẽ được đánh dấu với hy vọng các gia đình có thể tìm thấy hài cốt người thân của mình trong tương lai.

Trước đó, một nghị sĩ Nepal chia sẻ với CNN, rằng việc xác định danh tính các thi thể là một "thách thức lớn", do nhiều thi thể đã bị biến dạng nghiêm trọng và phủ đầy bùn đất sau trận lũ quét thảm khốc.

Dù đã bốn ngày trôi qua, nhưng nhiều gia đình đang trong tình trạng tuyệt vọng, chờ đợi bên ngoài các bệnh viện để ngóng tin tức về người thân.

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Trực thăng của lực lượng an ninh Nepal sơ tán người dân từ khu vực Nuwakot. (Ảnh: Reuters)
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Một trung tâm sơ tán ở Nuwakot. (Ảnh: Reuters)
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Nhiều ngôi nhà bị nhấn chìm trong bùn đất. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 29/8, Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal thừa nhận, thi thể của những nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ quét tàn khốc tại nước này đang có nguy cơ phân hủy nhanh chóng.

Ông Khanal đã liên hệ với chính phủ các nước để đề nghị cung cấp thiết bị làm lạnh nhằm bảo quản thi thể, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được cam kết nào về vấn đề này.

Ông Khanal cũng nêu bật những thách thức mà các đội tìm kiếm và cứu nạn đang phải đối mặt, trong bối cảnh vẫn còn ít nhất 3.000 người mất tích sau thảm họa.

Ông cho biết chỉ có trực thăng mới có thể tiếp cận một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ quét, đồng thời lưu ý rằng trong một số trường hợp, phi công phải điều khiển phương tiện len lỏi qua những hẻm núi hẹp.

"Trực thăng của chúng tôi phải xếp hàng chờ mới có thể đi qua được những hẻm núi hẹp đó", ông nói.

Tính đến chiều 29/8, số người thiệt mạng do lũ quét tại Nepal đã tăng lên 626 người. Cùng ngày, có thêm 7 trường hợp tử vong được xác nhận tại Trung Quốc.

Khoảng 3.000 người vẫn đang mất tích ở cả hai bên biên giới. Ngoài ra, đã có 2.301 người được giải cứu.

Minh Hạnh
CNN
#lũ quét Nepal #Tây Tạng #Trung Quốc #thi thể #nạn nhân #xác định danh tính

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