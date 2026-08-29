Đầu thú sau khi tạt sơn vào nhà dân lúc rạng sáng

TPO - Sau khi mang 2 chai thủy tinh chứa sơn đỏ đến nhà một người dân ở phường Tam Hiệp (TP. Đồng Nai) ném vào tầng 2, làm hư hỏng nhà và xe ô tô, một người đàn ông đã đến công an đầu thú.

Ngày 29/8, Công an TP. Đồng Nai cho biết, Công an phường Tam Hiệp đang làm việc với Nguyễn Văn T. (SN 1993, quê Tuyên Quang) để làm rõ hành vi tạt sơn vào nhà anh V.N.H.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng T. (ảnh: CACC)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h ngày 19/8, T. mang theo 2 chai thủy tinh chứa đầy sơn màu đỏ, điều khiển xe mô tô đến trước một căn nhà tại phường Tam Hiệp.

Tại đây, T. liên tiếp ném 2 chai thủy tinh chứa sơn lên tầng 2 của căn nhà. Các chai thủy tinh vỡ khiến sơn đỏ văng vào tường phía trước, cửa và khu vực hiên nhà, gây hư hỏng một số tài sản.

Không dừng lại ở đó, sơn và 2 chai thuỷ tinh còn rơi xuống phía trước chiếc ô tô đang đỗ trước nhà, khiến kính chắn gió phía trước xe bị vỡ.

Sau khi gây ra vụ việc, T. rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tạt sơn (ảnh CACC)

Đến ngày 28/8, T. đến Công an phường Tam Hiệp đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Qua làm việc với công an, T. khai nhận nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc, nợ nần nên đã mang 2 chai thủy tinh chứa sơn đỏ đến nhà anh V.N.H rồi ném vào nhà.

Hiện Công an phường Tam Hiệp đang phối hợp xác minh nguyên nhân, diễn biến vụ việc, đồng thời xác định mức độ thiệt hại về tài sản để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

