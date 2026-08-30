Nepal chật vật cứu hàng trăm người kẹt trong hầm, Trung Quốc khẩn cấp điều chuyên gia hỗ trợ

TPO - Hơn 100 người được cho là đang mắc kẹt trong các đường hầm thủy điện, buộc Nepal phải đề nghị hỗ trợ kỹ thuật từ nước ngoài. Trung Quốc đã khẩn cấp điều động 9 chuyên gia cứu hộ đường hầm tới trợ giúp quốc gia láng giềng.

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang tìm kiếm ở huyện Gyirong, nơi trận lũ quét tràn qua. (Ảnh: Xinhua)

Nepal đã ghi nhận ít nhất 675 người thiệt mạng và khoảng 2.426 người mất tích. Trung Quốc xác nhận 7 người thiệt mạng và 544 người mất tích tại huyện Gyirong thuộc Tây Tạng.

Theo số liệu của Cục Du lịch Nepal, ít nhất 517 người nước ngoài từ 31 quốc gia vẫn mất tích, bao gồm 178 người Ấn Độ, 65 người Mỹ, 53 người Ukraine, 35 người Úc và 33 người Anh.

Ba ngày sau thảm họa, cuộc chạy đua với thời gian tìm kiếm người sống sót đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Theo chính quyền Nepal, hơn 100 người vẫn mắc kẹt trong nhiều đường hầm thuộc các nhà máy thủy điện. Quân đội Nepal đang khoan xuyên qua những khu vực bị đất đá vùi lấp, trong chiến dịch được mô tả là “cực kỳ khó khăn”.

Ngày 29/8, Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal cho biết nước này không cần thêm lực lượng tìm kiếm cứu nạn thông thường, nhưng đang rất cần hỗ trợ chuyên môn và kỹ thuật trong các lĩnh vực đặc biệt.

Nepal cần chuyên gia để giải cứu những người mắc kẹt trong đường hầm, khôi phục các tuyến giao thông và liên lạc bị chia cắt sau khi nhiều cây cầu bị phá hủy, nhận dạng thi thể, xét nghiệm ADN và bảo quản thi thể trong thời gian dài.

“Chúng tôi đã đưa ra đề nghị về hỗ trợ chuyên môn và kỹ thuật trong những lĩnh vực mà chúng tôi chưa có đủ kinh nghiệm và năng lực kỹ thuật”, ông Khanal nói.

Theo đề nghị trực tiếp từ Kathmandu, Trung Quốc đã khẩn cấp điều động 9 chuyên gia cứu hộ đường hầm tới Nepal.

Tân Hoa Xã đưa tin, 5 chuyên gia đầu tiên đã được trực thăng đưa từ huyện Gyirong thuộc Tây Tạng sang Nepal vào chiều 29/8, để tham gia cứu hộ tại nhà máy thủy điện ở khu vực biên giới.

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc xác nhận, nhóm chuyên gia được “khẩn cấp điều động theo yêu cầu của Chính phủ Nepal”. Bốn chuyên gia cứu hộ đường hầm khác cũng đã được cử đi để tăng cường lực lượng.

Nepal chấp nhận hỗ trợ chuyên môn từ nước ngoài sau khi nước này chịu áp lực ngày càng lớn từ các chính phủ có công dân vẫn mất tích trong khu vực thảm họa.

Trước đó, Chính phủ Nepal cho rằng nước này có khả năng tự tiến hành chiến dịch cứu hộ. Tuy nhiên, quy mô và tính chất đặc biệt phức tạp của thảm họa đã khiến Kathmandu phải tìm kiếm sự hỗ trợ về công nghệ và chuyên môn.

Cũng trong ngày 29/8, một nhóm chuyên gia về đường hầm của Ấn Độ cũng đã tới Nepal để hỗ trợ cứu hộ.

Ấn Độ trước đó đã đưa 3 chuyến bay chở khoảng 60 tấn hàng cứu trợ, bao gồm chăn, thuốc men và thực phẩm sang Nepal. New Delhi đồng thời đề nghị cung cấp nhân lực ứng phó thảm họa, các cây cầu lắp ghép sẵn và đội ngũ kỹ thuật để giúp Nepal khôi phục kết nối giao thông.

Thi thể phân hủy, nguy cơ dịch bệnh

Ba ngày sau thảm họa, giới chức Nepal cho biết một số thi thể được tìm thấy đã phân hủy đến mức không thể nhận dạng.

Các thi thể này có thể cần chôn cất sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, do lo ngại nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và bùng phát dịch bệnh.

Tại thủ đô Kathmandu, nhiều gia đình có người thân mất tích đã tập trung bên ngoài cơ sở y tế Maharajgunj, nơi một số thi thể được đưa tới. Họ cố gắng nhận dạng người thân thông qua những bức ảnh được treo trên cổng và tường rào.

Chiến dịch tìm kiếm cũng đang diễn ra khẩn trương ở phía Trung Quốc.

Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận khu phức hợp cửa khẩu Gyirong - nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất - từ hôm 28/8. Do các tuyến đường dẫn đến khu vực này bị phá hủy, nhiều nhân viên cứu hộ phải sử dụng dây thừng để di chuyển qua rừng và vách núi.

Trong điều kiện thời tiết mưa và lạnh, hơn 50 nhân viên cứu hộ đã dò tìm trong những đống đá tảng và bùn đất, tìm kiếm dấu hiệu của sự sống và liên tục gọi lớn để tìm người sống sót.

Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ cho biết chưa phát hiện dấu hiệu còn người sống sót tại khu vực cửa khẩu.