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Giáo dục

Thầy cô giáo vùng cao hoá thợ điện, thợ hàn sửa bàn ghế, giường tủ trước năm học mới

Văn Đức

TPO - Để giúp các em học sinh có điều kiện tốt nhất khi bước vào năm học mới, các thầy cô giáo vùng cao Lào Cai đã "hoá thân" thành thợ hồ, thợ hàn, thợ điện để sửa chữa giường tủ, bàn ghế, bếp ăn trước thềm năm học mới.

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Còn ít ngày nữa năm học 2026 - 2027﻿ bắt đầu. Tại nhiều địa bàn vùng cao của tỉnh Lào Cai, các trường học đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, chuẩn bị thiết bị dạy học, ổn định đội ngũ và vận động học sinh ra lớp.
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Từ đầu tháng 8, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Xà Hồ, xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai đã trở lại trường, tập trung dọn dẹp, sắp xếp bàn ghế, phòng học, phòng bán trú và nhà ăn.
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Năm học này, thầy và trò nhà trường đón niềm vui mới khi 3 dãy nhà được UBND tỉnh Lào Cai đầu tư xây dựng, bàn giao đưa vào sử dụng tại hai điểm trường, với tổng kinh phí hơn 28 tỷ đồng. Thầy giáo Lò Văn Liên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2026 - 2027, toàn trường dự kiến có 876 học sinh tại hai điểm trường chính và điểm trường lẻ.
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Tại điểm trường chính, do đồ đạc đã cũ, chưa được cấp mới, nhiều giường ngủ, bàn ăn đã hư hỏng, một số thiết bị điện chưa được lắp đặt, một số hạng mục bàn giao nhưng do sửa chữa chưa được sơn lại, các giáo viên tự mình hàn, bắn ốc vít gia cố từng bàn ăn, chạy đường dây điện, đấu nối với bếp ăn... Đến nay, phòng học, phòng ngủ và các khu vực phục vụ sinh hoạt cơ bản được sắp xếp ổn định.
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Tương tự, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bản Công, xã Hạnh Phúc, công tác chuẩn bị năm học mới﻿ cũng được triển khai đồng thời với việc hỗ trợ học sinh lớp 1 làm quen môi trường học tập.
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Theo cô Hà Thị Thanh Sơn, Hiệu trưởng nhà trường, do điều kiện kinh tế còn khó khăn, cơ sở xuống cấp nên song song với việc sửa chữa, dọn dẹp vệ sinh trường lớp, việc vận động học sinh ra lớp vẫn gặp một số trở ngại. Nhà trường đã phân công giáo viên đến từng gia đình vận động, nhờ đó 100% học sinh lớp 1 dự kiến ra lớp đầy đủ. Nhà trường cũng huy động các nguồn lực để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
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Cô giáo Trần Thị Liên, giáo viên nhà trường cho biết, sau gần 20 năm gắn bó với học sinh vùng cao, nhận thấy vốn tiếng Việt của nhiều học sinh lớp 1 còn hạn chế. Những ngày này, ngoài việc dọn dẹp trường lớp, giáo viên tăng cường hướng dẫn các em từ vựng, chữ viết và kỹ năng sống, giúp học sinh bớt bỡ ngỡ khi bước vào năm học mới. "Các em còn nhỏ, lần đầu phải xa gia đình để ở bán trú nên giáo viên vừa dạy chữ, vừa gần gũi, chăm sóc, hướng dẫn những kỹ năng cần thiết để các em yên tâm ở lại trường", cô Liên tâm sự.
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Trao đổi với Báo Tiền Phong, ông Trương Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Hạnh Phúc cho biết, địa phương đã chỉ đạo các trường rà soát, sửa chữa cơ sở vật chất, chuẩn bị phòng học, thiết bị, sách giáo khoa và bố trí đội ngũ giáo viên. Đồng thời, địa phương cũng đã chỉ đạo bảo đảm an toàn trường học, vệ sinh môi trường, bếp ăn và khu bán trú.
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Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản bảo đảm tiến độ. Xã tiếp tục kiểm tra tháo gỡ khó khăn quyết tâm đón học sinh tựu trường an toàn, chu đáo và không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường, ông Cường thông tin thêm.
Văn Đức
#Giáo dục vùng cao #Chuẩn bị khai giảng năm học mới #Khai giảng năm học 2026 - 2027 #Học sinh Lào Cai tựu trường ngày nào #Khai giảng năm học mới tại Lào Cai

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