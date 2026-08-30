Thầy cô giáo vùng cao hoá thợ điện, thợ hàn sửa bàn ghế, giường tủ trước năm học mới

TPO - Để giúp các em học sinh có điều kiện tốt nhất khi bước vào năm học mới, các thầy cô giáo vùng cao Lào Cai đã "hoá thân" thành thợ hồ, thợ hàn, thợ điện để sửa chữa giường tủ, bàn ghế, bếp ăn trước thềm năm học mới.
Tại điểm trường chính, do đồ đạc đã cũ, chưa được cấp mới, nhiều giường ngủ, bàn ăn đã hư hỏng, một số thiết bị điện chưa được lắp đặt, một số hạng mục bàn giao nhưng do sửa chữa chưa được sơn lại, các giáo viên tự mình hàn, bắn ốc vít gia cố từng bàn ăn, chạy đường dây điện, đấu nối với bếp ăn... Đến nay, phòng học, phòng ngủ và các khu vực phục vụ sinh hoạt cơ bản được sắp xếp ổn định.
Cô giáo Trần Thị Liên, giáo viên nhà trường cho biết, sau gần 20 năm gắn bó với học sinh vùng cao, nhận thấy vốn tiếng Việt của nhiều học sinh lớp 1 còn hạn chế. Những ngày này, ngoài việc dọn dẹp trường lớp, giáo viên tăng cường hướng dẫn các em từ vựng, chữ viết và kỹ năng sống, giúp học sinh bớt bỡ ngỡ khi bước vào năm học mới. "Các em còn nhỏ, lần đầu phải xa gia đình để ở bán trú nên giáo viên vừa dạy chữ, vừa gần gũi, chăm sóc, hướng dẫn những kỹ năng cần thiết để các em yên tâm ở lại trường", cô Liên tâm sự.