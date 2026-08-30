Thầy cô giáo vùng cao hoá thợ điện, thợ hàn sửa bàn ghế, giường tủ trước năm học mới

TPO - Để giúp các em học sinh có điều kiện tốt nhất khi bước vào năm học mới, các thầy cô giáo vùng cao Lào Cai đã "hoá thân" thành thợ hồ, thợ hàn, thợ điện để sửa chữa giường tủ, bàn ghế, bếp ăn trước thềm năm học mới.