Sẽ có nhiều thay đổi khi thi học sinh giỏi quốc gia

TPO - Đó là nội dung được đề xuất trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia của Bộ GD&ĐT.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo là Bộ GD&ĐT điều chỉnh quy mô đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia theo số lượng học sinh của từng địa phương.

Theo đề xuất, mỗi Sở GD&ĐT được đăng ký tối đa từ 10 đến 30 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn, tùy theo quy mô học sinh THPT.

Mỗi đại học quốc gia được đăng ký tối đa 15 thí sinh/môn; các đơn vị dự thi khác tối đa 10 thí sinh/môn.

Bộ GD&ĐT đề xuất nhiều điểm mới về việc tổ chức thi học sinh giỏi quốc gia

Để khuyến khích đầu tư, phát triển và bồi dưỡng học sinh giỏi, nhất là ở các môn thuộc lĩnh vực STEM, dự thảo quy định đội tuyển môn thi có học sinh đoạt huy chương tại Olympic quốc tế, khu vực do Bộ GD&ĐT thành lập đoàn được đăng ký tăng thêm tối đa 2 thí sinh tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm tiếp theo.

Dự thảo bổ sung một số giải pháp kỹ thuật nhằm tăng cường an ninh, an toàn và khả năng giám sát quá trình tổ chức thi.

Theo đó, trước khi thí sinh vào phòng thi, các vật dụng thiết bị điện tử mang theo được kiểm tra, rà soát bằng thiết bị dò kim loại.

Camera giám sát được đề xuất bố trí tại phòng thi, khu vực hành lang, phòng bảo quản đề thi và phòng chứa bài thi, hoạt động ghi hình liên tục trong suốt quá trình tổ chức thi. Hệ thống camera chỉ được kết nối có dây trong mạng cục bộ, không kết nối Internet nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật dữ liệu.

Dữ liệu camera là một trong những căn cứ phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm quy chế thi.

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung thêm nội dung ứng dụng công nghệ trong công tác chấm thi.

Theo đó, bài thi giấy được quét để tạo bản số hóa và giám khảo thực hiện chấm trực tiếp trên hệ thống phần mềm.

Sau khi số hóa, phần mềm tự động sinh phách cho từng bài thi và phân công ngẫu nhiên bài thi theo mã phách điện tử cho các giám khảo chấm độc lập.

Người chấm chỉ được truy cập những bài thi được phân công, không biết thông tin của thí sinh hoặc kết quả chấm của giám khảo khác.

Khi các giám khảo hoàn thành việc chấm, hệ thống tự động đối sánh kết quả theo từng câu hỏi, ý hỏi hoặc tiêu chí chấm.

Theo Bộ GD&ĐT, việc chấm thi trên máy tính nhằm nâng cao tính chính xác, khách quan, minh bạch và hiệu quả đồng thời giảm thời gian, nhân lực, hạn chế sai sót trong quá trình chấm thi.