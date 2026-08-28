Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì về phương án tuyển sinh lớp 10?

TPO - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho biết, Sở đang nghiên cứu, tham mưu với Thành phố phương án tuyển sinh lớp 10. Kết quả kiểm tra, đánh giá sẽ là một trong những cơ sở để có thể xem xét, xây dựng chính sách tuyển sinh trong những năm tới.

Thông tin trên được lãnh đạo Sở GD&ĐT nêu trong Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 9/2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 28/8.

Ông Nguyễn Quang Tuấn cho biết tuyển sinh lớp 10 là vấn đề được học sinh, phụ huynh đặc biệt quan tâm do thành phố có quy mô dân số lớn, số lượng thí sinh dự tuyển hàng năm cao. Phương thức thi tuyển được Hà Nội áp dụng nhiều năm qua và được đánh giá tương đối khách quan, song cũng tạo áp lực không nhỏ cho học sinh và gia đình.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn

Quan điểm của ngành giáo dục Hà Nội là giảm áp lực tuyển sinh nhưng không làm giảm tính khách quan, công bằng. Vì vậy, việc thay đổi phương thức tuyển sinh cần được cân nhắc kỹ. Việc thay đổi phương thức tuyển sinh chỉ có thể được thực hiện khi hệ thống kiểm tra, đánh giá trong quá trình học tập bảo đảm tính khách quan, thống nhất và có độ tin cậy cao.

Hiện nay, quy chế của Bộ GD&ĐT quy định, tuyển sinh vào lớp 10 có thể thực hiện theo ba phương thức gồm thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.

Ông Tuấn cho rằng việc lựa chọn phương thức tuyển sinh phải phù hợp với đặc thù từng địa phương.

"Tại Hà Nội, mật độ dân cư lớn, chất lượng học sinh cũng không đồng đều giữa các trường, địa phương. Mức độ cạnh tranh giữa các trường công lập ở các khu vực cũng có sự khác biệt đáng kể", ông Tuấn nói.

Hiện Sở GD&ĐT Hà Nội đang nghiên cứu, tham mưu và đề xuất phương án tuyển sinh cho những năm tới. Trong năm học này, ngành giáo dục tiếp tục yêu cầu các trường chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá, chuyển đổi số và bảo đảm chất lượng giáo dục.

Kết quả kiểm tra, đánh giá trong quá trình học tập sẽ là một trong những cơ sở để Hà Nội xem xét, xây dựng chính sách tuyển sinh trong tương lai.

Nhiều năm nay, Hà Nội áp dụng thi tuyển để tuyển sinh lớp 10 THPT. Mới đây, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết thành phố sẽ đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phục vụ cải thiện chất lượng giáo dục.

Năm học 2026 - 2027, ngành Giáo dục sẽ tổ chức các đợt đánh giá định kỳ theo kế hoạch chung toàn thành phố ở các cấp học.

Với cấp THCS, ông Hiền cho biết Hà Nội sẽ đánh giá để tiến tới xác thực kết quả học tập và kết quả đánh giá thường xuyên của học sinh, qua đó từng bước có thể sử dụng kết quả này cho xét tốt nghiệp THCS và xét tuyển vào lớp 10.

Thông tin lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của phụ huynh, người dân. Nhiều người cho rằng, nếu thay đổi phương thức tuyển sinh, Hà Nội cần sớm công bố để học sinh, phụ huynh không bị động.