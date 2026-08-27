Đẩy mạnh công tác đào lò, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm tình hình thực hiện công tác đào lò 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2026 và chuẩn bị kế hoạch đào lò năm 2027.

Hội nghị do Phó Tổng Giám đốc TKV, Giám đốc Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh Nguyễn Huy Nam chủ trì. Tham dự có Phó Tổng Giám đốc TKV Nguyễn Văn Tuân, đại diện các ban chuyên môn, đơn vị sản xuất than hầm lò, Công ty Xây lắp mỏ - TKV, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ và Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam.

Theo báo cáo của Ban Kỹ thuật - Công nghệ và Môi trường (KCM), kế hoạch đào lò năm 2026 của TKV là 286.307m, gồm 11.322m lò xây dựng cơ bản và 274.985m lò chuẩn bị sản xuất. Kế hoạch điều hành sản xuất năm 2026 là 279.065m lò đào mới, trong đó lò chuẩn bị sản xuất 267.743m.

Trong 8 tháng đầu năm, toàn Tập đoàn đã đào mới 186.616m lò, đạt 65,1% kế hoạch năm và 66,9% kế hoạch điều hành. Trong đó, lò xây dựng cơ bản đạt 7.370m, lò chuẩn bị sản xuất đạt 179.245m.

Trong 4 tháng cuối năm, TKV còn phải thực hiện 92.150m lò đào mới, tương đương 33,4% kế hoạch năm. Một số đơn vị còn khối lượng đào lò lớn như Than Vàng Danh, Than Dương Huy, Than Nam Mẫu, Than Uông Bí, Than Mông Dương và Than Núi Béo. TKV yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ giải pháp, tăng tốc độ đào lò, bảo đảm hoàn thành kế hoạch được giao.

Đối với kế hoạch năm 2027, trên cơ sở rà soát kế hoạch kỹ thuật - công nghệ của các đơn vị, TKV dự kiến tổng khối lượng đào lò mới đạt 302.225m, tăng 15.418m so với kế hoạch năm 2026.

Phó TGĐ Tập đoàn, Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh Nguyễn Huy Nam chỉ đạo tăng cường đào lò cơ giới hóa, bán cơ giới hóa, thực hiện tối đa cơ giới hóa đào lò và chống lò bằng vì neo, hoàn thành kế hoạch đào lò

Kết luận hội nghị, Phó Tổng Giám đốc TKV Nguyễn Huy Nam nhấn mạnh, công tác đào lò giữ vai trò quan trọng trong triển khai các dự án phát triển mỏ, tạo diện sản xuất, đáp ứng yêu cầu tăng sản lượng và mục tiêu tăng trưởng của Tập đoàn.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2026 và tạo tiền đề cho năm 2027, lãnh đạo TKV yêu cầu các đơn vị tuân thủ nghiêm kỷ luật điều hành, căn cứ kết quả 8 tháng để xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể cho những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đào lò.

Các đơn vị đồng thời phải chủ động xây dựng kế hoạch đào lò năm 2027 trong điều kiện khối lượng tăng; phối hợp, tạo điều kiện để Công ty Xây lắp mỏ - TKV thi công các đường lò tiết diện lớn, lò đá và các dự án mới.

TKV cũng yêu cầu tăng cường đào lò cơ giới hóa, bán cơ giới hóa, thực hiện tối đa cơ giới hóa trong đào và chống lò bằng vì neo. Các đơn vị phải rà soát số lượng, chủng loại, hiệu quả và tình trạng thiết bị hiện có để có phương án sửa chữa, thanh lý hoặc đầu tư mới, ưu tiên thiết bị vận tải, vận chuyển người, khoan, xúc bốc, qua đó cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao năng suất lao động.

Bên cạnh đó, TKV yêu cầu các đơn vị chú trọng đào tạo, tuyển dụng, thực hiện chính sách chăm lo và giữ chân thợ lò, nhất là thợ bậc cao, nhóm trưởng, gương trưởng, bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ sản xuất và hoàn thành kế hoạch đào lò trong thời gian tới.