8 sinh viên Y Dược lọt tốp 100 kì thi bác sĩ nội trú Trường ĐH Y Hà Nội

TPO - Trong số hơn 100 sinh viên Y khoa Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tốt nghiệp năm 2026, có 8 sinh viên đã lọt tốp 100 thí sinh điểm cao tại kì thi bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2026, Trường Đại học Y Dược có hơn 400 sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo và được công nhận tốt nghiệp, trong đó: 19 sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc; 139 sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi; 230 sinh viên tốt nghiệp loại Khá; 19 sinh viên tốt nghiệp loại Trung bình.

Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Dược trao bằng tốt nghiệp cho tân bác sĩ, tân cử nhân.

Tỉ lệ sinh viên toàn khóa tốt nghiệp đúng hạn chiếm 91%, trong đó ngành Y khoa cao nhất 97%. Đặc biệt, 3 sinh viên đạt danh hiệu thủ khoa ngành, ghi dấu những thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu và rèn luyện; 18 sinh viên Y khoa được cấp học bổng của Hiệp hội các bác sĩ Thụy Sĩ gốc Việt – Helvietmed và Quỹ Adelman, Thụy Sĩ.

Tại buổi lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, GS.TS Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược thông tin, trong kì thi tuyển sinh bác sĩ nội trú do Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức vừa qua, có 8 sinh viên ngành y khoa của Trường đại học Y Dược đạt điểm trong top 100 trên hơn 1.000 thí sinh dự thi, trong đó có 1 sinh viên đứng thứ 4. Đó là tân bác sĩ Vũ Hồng Đức đạt 24,75 điểm. Nếu xét theo top 50 thí sinh, Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội có 5 thí sinh khác đứng vị trí từ 13 đến 47.

Trước đó, ngày 22/8, Trường Đại học Y Hà Nội công bố kết quả thi tuyển sinh bác sĩ nội trú của hơn 1.100 thí sinh dự thi các ngành Răng - Hàm - Mặt, Y khoa, Y học cổ truyền. Đây được xem là kỳ thi khắc nghiệt nhất với sinh viên trường y. Trong đó, riêng ngành Y khoa có gần 1.000 thí sinh dự thi.

Dặn dò sinh viên, GS Lê Ngọc Thành nói: "Các em cũng hãy nhớ rằng, người bệnh không chỉ cần một người có chuyên môn giỏi; họ cần một người thầy thuốc biết lắng nghe, biết sẻ chia và biết đặt lợi ích của người bệnh lên trên hết. Trong mọi hoàn cảnh, hãy giữ vững y đức".

Ông cho rằng, tấm bằng tốt nghiệp hôm nay không phải là điểm kết thúc của việc học. Đó là giấy thông hành để tân bác sĩ bước vào một hành trình học tập mới. Giáo sư mong họ luôn giữ cho mình khát vọng học hỏi, tinh thần đổi mới và sự khiêm nhường của người làm nghề y.