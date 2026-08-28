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Nghệ An chính thức có Trường Văn hóa Công an nhân dân VI

Thu Hiền

TPO - Trường Văn hóa Công an nhân dân VI được đặt tại khối Long Sơn 3, phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, có nhiệm vụ tạo môi trường học tập, rèn luyện cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày 28/8, tại phường Thái Hòa, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông nội trú Văn hóa Công an nhân dân VI (Trường Văn hóa Công an nhân dân VI).

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Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, tặng hoa chúc mừng việc bổ sung Trường Văn hóa Công an nhân dân VI vào tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ sung Trường Văn hóa Công an nhân dân VI vào tổ chức bộ máy Công an tỉnh Nghệ An; Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập trường.

Theo quyết định, Trường Văn hóa Công an nhân dân VI là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ thống giáo dục phổ thông quốc dân, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Công an tỉnh Nghệ An và sự quản lý, hướng dẫn chuyên môn về giáo dục của Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An.

Trường đặt tại khối Long Sơn 3, phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, có nhiệm vụ tạo môi trường học tập, rèn luyện cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

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Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng phát biểu tại buổi lễ.

Đối tượng tuyển sinh của trường gồm con thương binh, liệt sĩ Công an nhân dân, trẻ em thuộc gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và trẻ em người nước ngoài trong chương trình hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các nước.

Năm học 2026 - 2027, trường tuyển 270 học sinh, chia thành 9 lớp, gồm 3 lớp 5, 3 lớp 6 và các lớp 7, 8, 9 mỗi khối 1 lớp.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, việc thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân VI tại Nghệ An thể hiện trách nhiệm của lực lượng Công an trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, đồng thời cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba Nhất”: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức mở trường.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng Trường Văn hóa Công an nhân dân VI trở thành mô hình giáo dục, đào tạo gắn với bảo đảm an ninh, an toàn và an sinh xã hội, hướng tới “vượt trội, tiêu biểu, toàn diện, bền vững”.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường phải lấy trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em là con gia đình chính sách làm chủ thể, trung tâm; huy động đồng bộ các nguồn lực để trường được vận hành chuyên nghiệp, hiện đại, phát triển bền vững.

Tại buổi lễ, các đại biểu thực hiện nghi thức khai bút mở trường, đánh dấu thời điểm Trường Văn hóa Công an nhân dân VI chính thức bước vào hoạt động, mở ra cơ hội học tập, rèn luyện và trưởng thành cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

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Các đại biểu tham quan cơ sở vật chất Trường Văn hóa Công an nhân dân VI.

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Nghệ An cũng trao tặng nhà trường, học sinh nhiều phần quà, góp phần phục vụ công tác giảng dạy, học tập và sinh hoạt của nhà trường.

Thu Hiền
#Nghệ An #Trường Văn hóa Công an #giáo dục #học sinh khó khăn #bộ công an #đào tạo #vùng sâu

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