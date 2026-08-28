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Giáo dục

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Hai lãnh đạo nhà trường khiếu nại sau sáp nhập, Chủ tịch phường nói gì?

Nguyễn Dũng

TPO - Sau khi sắp xếp, phường Cát Lái (TPHCM) giảm từ 5 xuống còn 3 trường mầm non công lập. Không hài lòng với kế hoạch bố trí, sắp xếp nhân sự lãnh đạo mới, Hai lãnh đạo nhà trường cùng gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ phương án, tiêu chí bố trí cán bộ quản lý.

Ngày 28/8, ngay sau khi UBND phường Cát Lái công bố sáp nhập các cơ sở giáo dục và công tác cán bộ quản lý các trường công lập trên địa bàn, bà Lý Thị Quỳnh Giao, nguyên Hiệu trưởng Trường mầm non Thạnh Mỹ Lợi và bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Sơn Ca đã có đơn gửi các cơ quan chức năng TPHCM và báo Tiền Phong liên quan phương án bố trí nhân sự sau khi sắp xếp lại mạng lưới trường học.

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Buổi công bố sáp nhập các cơ sở giáo dục và công tác cán bộ quản lý các trường công lập trên địa bàn phường Cát Lái sáng ngày 28/8.

Cả hai đều bày tỏ sự ủng hộ chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, song đề nghị làm rõ tiêu chí, căn cứ lựa chọn cán bộ tiếp tục giữ chức vụ quản lý và những trường hợp phải thay đổi vị trí công tác.

Theo đơn của bà Giao, trong phương án tổng thể, 5 trường mầm non công lập trên địa bàn phường Cát Lái thuộc diện sắp xếp sẽ còn 3 trường.

Trong số 5 trường thuộc diện sắp xếp có một hiệu trưởng đến tuổi nghỉ hưu và một trường đang khuyết vị trí hiệu trưởng. Như vậy, theo cách tính của bà Giao, còn 3 hiệu trưởng đương nhiệm trong khi sau sắp xếp cũng có 3 vị trí hiệu trưởng.

Tuy nhiên, tại cuộc họp ngày 24/8, bà Giao phản ánh mình được thông báo dự kiến bố trí làm phó hiệu trưởng, trong khi một cán bộ đang công tác tại Phòng Văn hóa - Xã hội phường được dự kiến bố trí giữ chức hiệu trưởng.

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Trường mầm non Thanh Mỹ Lợi - nơi bà Giao công tác.

Bà Giao cho biết, bà có khoảng 20 năm làm công tác quản lý giáo dục, gồm 8 năm làm phó hiệu trưởng và 12 năm làm hiệu trưởng.

Theo đơn, ngày 1/7/2026, bà được điều động giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường mầm non Thạnh Mỹ Lợi. Tuy nhiên, chưa đầy hai tháng sau, trong quá trình sắp xếp các trường, bà lại nằm trong phương án dự kiến bố trí làm phó hiệu trưởng.

Từ đó, bà đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại phương án và làm rõ tiêu chí lựa chọn nhân sự hiệu trưởng sau sắp xếp.

Trong đơn, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó hiệu trưởng Trường mầm non Sơn Ca kiến nghị và đề nghị kiểm tra phương án bố trí, điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý trường mầm non trên địa bàn.

Theo bà Linh, bà đã giữ chức vụ Phó hiệu trưởng trên 13 năm, trải qua gần 3 nhiệm kỳ quản lý. Trong quá trình công tác tại Trường mầm non Sơn Ca, bà từng được giao nhiệm vụ quyền hiệu trưởng, tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và có kinh nghiệm quản lý, điều hành nhà trường.

Ngày 24/8, tại cuộc họp do Phòng Văn hóa - Xã hội phường Cát Lái tổ chức, bà Linh cho biết được thông báo sẽ không tiếp tục giữ chức vụ Phó hiệu trưởng mà được bố trí làm giáo viên.

Trong khi đó, một cán bộ quản lý khác được dự kiến bố trí về Trường mầm non Sơn Ca giữ chức vụ Phó hiệu trưởng.

Điều khiến bà Linh băn khoăn là trong số những cán bộ quản lý thuộc diện sắp xếp có những người có thời gian giữ chức vụ Phó hiệu trưởng ngắn hơn nhưng vẫn nằm trong phương án tiếp tục giữ vị trí quản lý.

Bà Linh cho rằng thâm niên không thể là tiêu chí duy nhất để quyết định việc bố trí cán bộ. Tuy nhiên, nếu một cán bộ có trên 13 năm kinh nghiệm quản lý phải trở lại làm giáo viên trong khi những người có thời gian quản lý ngắn hơn được tiếp tục giữ chức vụ thì cơ quan có thẩm quyền cần công khai căn cứ đánh giá và tiêu chí lựa chọn.

Chủ tịch phường: Nhân sự được 9 người bỏ phiếu kín

Chiều 28/8, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Võ Tấn Quan - Chủ tịch UBND phường Cát Lái - xác nhận địa phương đã nhận được thông tin phản ánh về việc sắp xếp, bố trí nhân sự nói trên.

Ông Quan khẳng định việc sáp nhập các trường và bố trí, bổ nhiệm nhân sự được địa phương thực hiện đúng chủ trương. Theo đó, sau sắp xếp, 5 trường mầm non trên địa bàn được tổ chức lại còn 3 trường.

Đối với những băn khoăn về tiêu chí lựa chọn cán bộ quản lý, Chủ tịch UBND phường Cát Lái cho biết quá trình bố trí nhân sự được thực hiện bài bản và có tiêu chí rõ ràng.

Theo ông Quan, phương án nhân sự đã được đưa ra Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét. Chín thành viên tham gia đã thực hiện bỏ phiếu kín để lựa chọn nhân sự và phương án sau đó được thông qua.

Nguyễn Dũng
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