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Giáo dục

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Thái Nguyên thiếu gần 6.000 giáo viên, nhân viên

Thanh Hiếu

TPO - Dự kiến, năm học 2026 - 2027 ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên thiếu 5.857 biên chế, trong đó riêng giáo viên là 3.007 chỉ tiêu.

Ngày 28/8, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 8 để cung cấp thông tin, trong đó có vấn đề giáo dục.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên, đến ngày 20/8 tỉnh đã hoàn thành đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 424 cơ sở giáo dục công lập, giảm 505 đầu mối (tương ứng 54,36%).

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Toàn cảnh hội nghị chiều ngày 28/8

Trong thời gian tới, Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các xã, phường theo dõi, hướng dẫn vận hành các cơ sở giáo dục sau sắp xếp. Đồng thời, rà soát, bố trí đội ngũ, cơ sở vật chất phù hợp với quy mô trường, lớp.

Thiếu 5.857 biên chế giáo dục

Về công tác chuẩn bị cho năm học mới, Sở GD&ĐT cho biết, đến ngày 15/8, toàn tỉnh có 13.584 lớp với 414.729 học sinh.

Năm học 2026 - 2027 toàn tỉnh sẽ có 30 cơ sở giáo dục phải tổ chức dạy học 2 ca/ngày. Bên cạnh đó, một số đơn vị vẫn còn thiếu phòng học, phòng chức năng, phòng học bộ môn, bàn ghế, thiết bị dạy học.

Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, Sở GD&ĐT cho biết, nhu cầu viên chức giáo dục năm học 2026 - 2027 của tỉnh là 32.442 người.

Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 319/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Sở GD&ĐT và UBND các xã, phường được giao 26.585 biên chế giáo dục.

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Trường THCS Nguyễn Du (phường Phan Đình Phùng) đón học sinh tựu trường (ảnh: Phạm Vũ)

Như vậy, so với biên chế được giao, toàn tỉnh còn thiếu 5.857 người. Trong đó, bao gồm 9 cán bộ quản lý, 3.007 giáo viên và 2.841 nhân viên.

Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, Sở GD&ĐT đang rà soát, đề xuất nhu cầu hợp đồng lao động theo quy định.

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Bà Nguyễn Mỹ Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên trao đổi một số thông tin tại hội nghị

Tại hội nghị, bà Nguyễn Mỹ Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên cho biết, thời gian tới Sở sẽ phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026; tuyên truyền các sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa quan trọng của tỉnh, trọng tâm là các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh hướng tới kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026).

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Giáo viên #Giáo dục #Năm học mới #Biên chế #Sắp xếp trường học #Đội ngũ giáo dục

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