Bữa phụ mùa tựu trường: một lựa chọn nhỏ, tiếp sức cho hành trình lớn khôn của con

Mỗi mùa tựu trường đều mang theo nhiều háo hức và kỳ vọng. Khi con quay lại nhịp học tập, vận động và khám phá mỗi ngày, nỗi trăn trở lớn nhất của cha mẹ không chỉ là điểm số hay thành tích, mà còn là làm sao để con luôn dồi dào năng lượng và có một nền tảng thể lực vững vàng để tận hưởng trọn vẹn niềm vui đến trường.

Khi bữa phụ trở thành một lựa chọn dinh dưỡng thông minh

Sau những giờ học tập trung và các hoạt động vui chơi, vận động, trẻ có nhu cầu được bổ sung thêm năng lượng và các dưỡng chất cần thiết trong ngày. Vì vậy, bên cạnh ba bữa ăn chính, một bữa phụ phù hợp cũng được nhiều gia đình quan tâm hơn.Thay vì chỉ lựa chọn theo khẩu vị, cha mẹ ngày càng chú trọng đến sự cân bằng giữa dinh dưỡng, chất lượng và tính tiện lợi. Một bữa phụ gọn nhẹ, dễ mang theo và có giá trị dinh dưỡng phù hợp sẽ giúp cha mẹ chủ động hơn trong việc chăm sóc con, đặc biệt trong những ngày lịch học và hoạt động ngoại khóa kéo dài.

Một hộp sữa tươi hay sữa chua tiện lợi bỏ gọn trong ngăn cặp chính vì thế có thể trở thành lựa chọn đơn giản cho những khoảng nghỉ giữa ngày. Và khi lựa chọn sản phẩm cho trẻ, nguồn nguyên liệu, chất lượng sản phẩm và sự minh bạch trong quy trình sản xuất cũng là những yếu tố ngày càng được phụ huynh quan tâm.

Nguồn sữa chất lượng từ điều kiện tự nhiên đặc biệt

Với Mộc Châu Creamery, câu chuyện về chất lượng bắt đầu từ chính vùng nguyên liệu. Nằm ở độ cao trung bình 1.050m so với mực nước biển, cao nguyên Mộc Châu sở hữu khí hậu mát lành quanh năm với nhiệt độ lý tưởng 15-20°C. Môi trường trong lành cùng những đồng cỏ tươi xanh nối dài tạo môi trường sống lý tưởng cho đàn bò sữa Holstein Friesian thuần chủng. Đây cũng là vùng đất đã gắn bó với ngành chăn nuôi bò sữa qua nhiều thế hệ, tạo nên nguồn nguyên liệu mang dấu ấn đặc trưng của cao nguyên Mộc Châu.

Từ nguồn sữa tươi tại nông trại, Mộc Châu Creamery ứng dụng quy trình sản xuất hiện đại cùng hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để lưu giữ trọn vẹn dưỡng chất nguyên bản của nguồn sữa và tạo nên các sản phẩm phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng đa dạng của gia đình hiện đại.

Đáng chú ý, một số dòng sản phẩm Mộc Châu Creamery được Clean Label Project (CLP) - tổ chức đánh giá sản phẩm độc lập tại Hoa Kỳ chứng nhận dựa trên các tiêu chí kiểm nghiệm nghiêm ngặt. Đây là minh chứng cho cam kết minh bạch và an toàn với tiêu chuẩn không chất bảo quản, không dư lượng kháng sinh và không kim loại nặng. Nhờ đó, phụ huynh có thêm một điểm tựa dinh dưỡng tin cậy để đồng hành cùng con qua từng ngày đến lớp.

Đồng hành cùng cha mẹ trong mùa tựu trường

Một hộp sữa trong ngăn cặp có thể chỉ là một lựa chọn rất nhỏ trong ngày của con. Nhưng phía sau lựa chọn ấy là sự quan tâm của cha mẹ – từ việc cân nhắc nguồn nguyên liệu, thành phần dinh dưỡng cho đến sự tiện lợi để con có thể sử dụng ở bất cứ đâu.Thấu hiểu nhu cầu đó, trong mùa tựu trường năm nay, Mộc Châu Creamery triển khai chương trình ưu đãi “Vui mùa tựu trường - Sữa ngon dinh dưỡng”, mang đến những phần quà thiết thực để đồng hành cùng các gia đình trong những ngày đầu năm học mới.

Cụ thể, từ ngày 10/8 đến 20/9, khách hàng khi mua một thùng sữa tươi tiệt trùng Mộc Châu Creamery 110ml hoặc 06 lốc sữa tươi tiệt trùng Mộc Châu Creamery 180ml sẽ nhận được bộ hai hộp đựng thực phẩm Inochi. Đối với sản phẩm sữa chua Mộc Châu Creamery, khách hàng mua 06 lốc các vị sẽ nhận kèm một hộp Inochi dung tích 750ml. Chương trình được áp dụng tại hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm và các đại lý trên toàn quốc.

Mùa tựu trường là thời điểm con bắt đầu một hành trình mới với những bài học mới, những người bạn mới và nhiều trải nghiệm mới. Trên hành trình ấy, cha mẹ có thể không đồng hành bên con trong từng giờ học, nhưng luôn có thể gửi gắm sự chăm sóc qua những lựa chọn nhỏ mỗi ngày.Từ nguồn sữa tươi đơn nguồn nơi cao nguyên Mộc Châu đến những sản phẩm được chăm chút trong từng công đoạn, Mộc Châu Creamery kiên định theo đuổi một chuẩn mực chất lượng nhất quán – để mỗi lựa chọn nhỏ của cha mẹ hôm nay trở thành một phần trong hành trình lớn khôn của con.