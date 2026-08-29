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Giờ học đặc biệt của học sinh hưởng ứng chiến dịch ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’

Hà Linh

TPO - Không bảng đen, phấn trắng, những câu chuyện lịch sử được học sinh nhiều trường học tại Hà Nội tiếp cận qua hiện vật, hình ảnh ngay tại Bảo tàng Hà Nội.

Những ngày cuối tháng 8, khi Hà Nội rực rỡ cờ hoa hướng tới Quốc khánh 2/9, học sinh các trường học tại Hà Nội có một giờ học lịch sử khác với thường ngày. Các em được trực tiếp bước vào không gian lưu giữ những câu chuyện về Thủ đô và đất nước tại Bảo tàng Hà Nội.

Những kiến thức vốn quen thuộc trong sách giáo khoa được đặt vào một không gian trực quan sinh động. Các em học sinh được tìm hiểu về đời sống, văn hóa Hà Nội xưa và nay, đồng thời khám phá những tư liệu, hiện vật gắn với các giai đoạn đấu tranh giành độc lập của dân tộc.

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Học sinh nhiều trường học ở Hà Nội có mặt tại Bảo tàng Hà Nội để tham gia giờ học đặc biệt

Quỳnh Anh, học sinh Trường tiểu học Nguyễn Siêu chia sẻ niềm háo hức khi được cùng các bạn tham quan, học lịch sử theo một cách đặc biệt.

Em chia sẻ, qua những trải nghiệm trực quan, sinh động, em có thêm cơ hội hiểu sâu hơn về truyền thống, những giá trị lịch sử và văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

“Không chỉ là một chuyến tham quan, đây còn là giờ học đầy ý nghĩa, giúp em thêm hiểu về lịch sử dân tộc”, Quỳnh Anh nói.

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Thay vì học trên sách vở, các em được trải nghiệm trực quan, sinh động.

Theo thông tin từ Trường Nguyễn Siêu, hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ chương trình hưởng ứng chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Đoàn, Hội LHTN Việt Nam phát động nhằm kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Nhà trường cho biết, cách tiếp cận tại bảo tàng, nơi lưu giữ hơn 70.000 tài liệu, hiện vật với nhiều chất liệu khác nhau, là minh chứng lịch sử suốt hàng ngàn năm Thăng Long - Hà Nội giúp học sinh có thêm góc nhìn về quá khứ, đồng thời liên hệ với Hà Nội đang phát triển từng ngày.

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Các em được nghe hướng dẫn viên giới thiệu về về lịch sử.

Đây cũng là cách để một bài học lịch sử không dừng lại ở việc ghi nhớ ngày tháng hay sự kiện. Khi đứng trước một hiện vật, quan sát một hình ảnh hay nghe câu chuyện gắn với một thời kỳ cụ thể, học sinh có cơ hội hình dung rõ hơn về những gì cha ông đã trải qua và những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Từ đó, lịch sử trở nên gần gũi hơn với các em học sinh, không chỉ là những dòng chữ trong sách mà còn là câu chuyện về chính thành phố nơi mình đang sống.

Nhà giáo Lê Kim Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng, cho biết nhà trường cũng đã cử đoàn viên, đội viên ưu tú tham gia hoạt động tham quan, học tập thực tế tại Bảo tàng Hà Nội.

Tại đây, các em được tìm hiểu những dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc, khám phá những giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô và đất nước qua các tư liệu, hiện vật được trưng bày.

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Được trực tiếp quan sát, đặt câu hỏi để hiểu rõ hơn.

Với học sinh, đây không đơn thuần là một chuyến tham quan. Đó là cơ hội để các em chuyển từ vị trí của người tiếp nhận kiến thức sang người trực tiếp quan sát, đặt câu hỏi và kết nối những điều đã học với không gian lịch sử cụ thể.

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Cùng tham gia chương trình, đại diện đoàn viên, đội viên Trường THCS Cầu Giấy cũng có hành trình tìm hiểu lịch sử, văn hóa để hiểu sâu hơn về truyền thống và những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc.

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Các em học sinh hào hứng trong giờ học lịch sử đặc biệt

Thông điệp được các nhà trường nhấn mạnh là: Từ những câu chuyện của quá khứ, các em học sinh sẽ càng biết ơn, trân trọng những giá trị hôm nay, thêm tự hào về truyền thống dân tộc và sẵn sàng tiếp bước cha anh, kiến tạo tương lai, góp sức xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 do Trung ương Đoàn, Hội LHTN Việt Nam phát động, được triển khai ở tất cả tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh.

Chiến dịch được triển khai từ ngày 21/8 đến hết ngày 2/9, với thông điệp “Tôi yêu Tổ quốc tôi - Yêu Tổ quốc bằng hành động”. Chiến dịch gồm nhiều hoạt động trên không gian mạng và hoạt động ý nghĩa thực tế.

Hà Linh
#học lịch sử #học sinh Hà Nội #Tôi yêu Tổ quốc tôi #Bảo tàng Hà Nội

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