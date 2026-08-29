Chốt 2 kì kiểm tra năng lực hành nghề bác sĩ năm 2027

TPO - Hội đồng Y khoa Quốc gia cho biết, năm 2027 sẽ tổ chức 2 kì kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám, chữa bệnh đối với bác sĩ Y khoa, bác sĩ Y học cổ truyền, bác sĩ Răng - Hàm - Mặt và bác sĩ Y học dự phòng.

Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa có văn bản gửi các trường đào tạo khối ngành sức khỏe về việc tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám, chữa bệnh năm 2027 theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Hai kì kiểm tra trong năm 2027

Theo kế hoạch, năm 2027 sẽ có 2 kì kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề.

Sinh viên Y khoa thực hành

Kì 1 dự kiến tổ chức vào tháng 3, thời gian tiếp nhận hồ sơ dự kiến trong tháng 1.

Kì 2 dự kiến tổ chức vào tháng 12, thời gian tiếp nhận hồ sơ dự kiến trong tháng 9.

Đối tượng kiểm tra gồm 4 chức danh: bác sĩ Y khoa, bác sĩ Y học cổ truyền, bác sĩ Răng - Hàm - Mặt và bác sĩ Y học dự phòng.

Hội đồng Y khoa Quốc gia cho biết, hình thức kiểm tra đánh giá năng lực là kiểm tra trực tiếp trên máy tính/máy tính bảng tại các địa điểm được công bố khi đăng kí dự kiểm tra.

Nội dung câu hỏi được xây dựng theo lĩnh vực năng lực và danh mục các vấn đề chuyên môn thiết yếu. Cấu trúc và ma trận đề kiểm tra được thực hiện riêng theo từng chức danh bác sĩ và được quy định tại các quyết định của Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Hội đồng Y khoa Quốc gia đề nghị các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe thông tin, tuyên truyền và phổ biến các nội dung trên đến người học và những đối tượng dự kiến tham dự kì kiểm tra đánh giá năng lực năm 2027, qua đó chủ động chuẩn bị và tham dự theo quy định.

Các thông tin liên quan đến kì kiểm tra sẽ tiếp tục được cập nhật và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Được biết, tiểu ban Y khoa đã phối hợp với 29 cơ sở đào tạo tổ chức kì thử nghiệm cấu trúc đề kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho đối tượng bác sĩ y khoa.

Đồng thời tổ chức hội thảo phân tích câu hỏi và xác định chuẩn đạt của kì thử nghiệm cấu trúc đề kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh chữa bệnh đối với bác sĩ y khoa.

Tiểu ban đang hoàn thiện bản đặc tả chi tiết chuẩn đầu ra của danh mục vấn đề chuyên môn thiết yếu trình Ban và Hội đồng thông qua.

Đối với tiểu ban Răng - Hàm - Mặt hiện đã xây dựng bản đặc tả chi tiết chuẩn đầu ra của danh mục vấn đề chuyên môn thiết yếu và đã gửi xin ý kiến Hội Răng - Hàm - Mặt Việt Nam.

Tiểu ban Y học cổ truyền đang hoàn thiện bản đặc tả chi tiết chuẩn đầu ra của danh mục vấn đề chuyên môn thiết yếu trình Ban và Hội đồng thông qua.

Tiểu ban Y học dự phòng hiện đã trình để ban hành quyết định về hình thức câu hỏi, miền năng lực, danh mục vấn đề chuyên môn thiết yếu, cấu trúc ma trận đề kiểm tra; đã tập huấn chuyên gia biên soạn câu hỏi kiểm tra theo hình thức câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn và đã soạn 150 câu sơ thảo.

Cùng đó tiểu ban đã xây dựng kế hoạch thử nghiệm cấu trúc đề kiểm tra vào tuần cuối tháng 9 để đánh giá, phân tích cấu trúc đề vào đầu tháng 10, và chuẩn bị ngân hàng đề chính thức cho kỳ kiểm tra lần 1 vào đầu năm 2027.

Chuẩn hóa giấy phép hành nghề chăm sóc sức khỏe

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức kì kiểm tra, đánh giá cấp quốc gia để cấp chứng chỉ hành nghề cho đội ngũ bác sĩ/nhân viên y tế.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định, việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trước khi đề nghị cấp giấy phép hành nghề áp dụng đối với: Bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kĩ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lí lâm sàng.

Hội đồng Y khoa Quốc gia thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định sau: Từ 1/1/2027 đối với chức danh bác sĩ; Từ 1/1/2028 đối với các chức danh y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh; Từ 1/1/2029 với các chức danh kĩ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lí lâm sàng.

Chứng chỉ hành nghề được cấp trước 1/1/2024 được chuyển đổi sang giấy phép hành nghề và thực hiện việc gia hạn theo định kì 5 năm một lần kể từ ngày chuyển đổi.

Như vậy, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 đã nâng cao, chuẩn hóa kĩ năng của người hành nghề. Cụ thể, luật thay đổi phương thức cấp giấy phép hành nghề từ việc cấp giấy phép hành nghề thông qua xét hồ sơ sang quy định phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề trước khi cấp giấy phép hành nghề.

Luật quy định giấy phép hành nghề có giá trị 5 năm và quy định cập nhật kiến thức y khoa là một trong các điều kiện để gia hạn giấy phép hành nghề.