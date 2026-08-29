Lần đầu vinh danh gần 400 học sinh xuất sắc trước Ngọ Môn - Đại Nội Huế

TPO - Lần đầu tiên, lễ tuyên dương Học sinh danh dự toàn trường của TP. Huế được tổ chức tại Ngọ Môn - Đại Nội Huế, nơi từng diễn ra lễ Truyền lô thời nhà Nguyễn để xướng danh những người đỗ đạt, tôn vinh truyền thống hiếu học của đất Cố đô.

Sáng 29/8, UBND TP. Huế tổ chức lễ tuyên dương Học sinh danh dự toàn trường năm học 2025-2026 kết hợp tái hiện lễ Truyền lô tại khu vực Ngọ Môn - Đại Nội Huế.

Điểm đặc biệt của sự kiện năm nay là lần đầu tiên lễ vinh danh học sinh tiêu biểu được tổ chức trước Ngọ Môn - địa điểm gắn với nhiều nghi lễ quan trọng của triều Nguyễn. Những năm trước, hoạt động này thường diễn ra tại di tích Quốc Tử Giám - công trình hiện phải đóng cửa để phục vụ công tác trùng tu, bảo tồn.

Lễ Truyền lô được sân khấu hóa với các nghi thức đặc trưng của triều Nguyễn.

Tại chương trình, lễ Truyền lô được sân khấu hóa với các nghi thức đặc trưng của triều Nguyễn. Đây là nghi lễ xướng danh, công bố những người đỗ đạt sau kỳ thi Đình - kỳ thi cao nhất trong hệ thống khoa cử phong kiến. Việc tái hiện lễ Truyền lô ngay tại Ngọ Môn góp phần khơi gợi truyền thống trọng hiền tài, đề cao tinh thần hiếu học vốn là nét đẹp lâu đời của vùng đất cố đô.

Đây là nghi lễ xướng danh, công bố những người đỗ đạt sau kỳ thi Đình - kỳ thi cao nhất trong hệ thống khoa cử phong kiến.

Sau phần tái hiện nghi lễ, 385 học sinh đạt danh hiệu Học sinh danh dự toàn trường năm học 2025-2026 được tuyên dương, gồm 40 học sinh THPT, 133 học sinh THCS và 212 học sinh tiểu học. Đây là những gương mặt tiêu biểu về học tập, rèn luyện, đại diện cho tinh thần nỗ lực và khát vọng vươn lên của học sinh TP. Huế.

Lần đầu vinh danh học sinh xuất sắc trước Ngọ Môn Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND TP. Huế, cho rằng việc tổ chức tuyên dương học sinh gắn với lễ Truyền lô tại Ngọ Môn không chỉ tôn vinh người học mà còn góp phần phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Cố đô. Sự kết nối giữa truyền thống và giáo dục hiện đại được kỳ vọng sẽ bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Có 385 học sinh đạt danh hiệu "Học sinh danh dự toàn trường" năm học 2025-2026 được tuyên dương đợt này.

Đáng chú ý, năm học 2025-2026, ngành giáo dục TP. Huế tiếp tục ghi dấu ấn với 90 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 4 giải Nhất. Địa phương cũng có 5 học sinh được chọn vào vòng 2 tuyển chọn đội tuyển Olympic quốc tế. Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT của Huế xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố trên cả nước, tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những địa phương có chất lượng giáo dục hàng đầu.