Vinh danh 14 Nhà vô địch tại Cuộc thi Học sinh giỏi Quốc gia UCMAS 2026

Tại Nhà thi đấu Cầu Giấy, hơn 1.000 học sinh Tiểu học, Trung học Cơ sở trên toàn quốc cùng tranh tài tại Cuộc thi Học sinh giỏi Quốc gia UCMAS 2026.

Mang thông điệp “Bản lĩnh bứt phá – Chinh phục cúp vàng”, mùa giải năm nay tiếp tục tạo sân chơi để học sinh thể hiện khả năng tính toán, tư duy và sự tập trung sau quá trình học tập, rèn luyện. Đây cũng là lần thứ 15 Cuộc thi Học sinh giỏi Quốc gia UCMAS được tổ chức tại Việt Nam.

Toàn cảnh Cuộc thi Học sinh giỏi Quốc gia UCMAS 2026

Lứa tuổi tiểu học được xem là thời điểm vàng để kích thích hai bán cầu não phát triển đồng đều. Tại Cuộc thi Quốc gia UCMAS 2026, khả năng tư duy logic, ghi nhớ và phản xạ của hơn 1.000 học sinh tiểu học đã được kiểm chứng qua 3 phần thi vô cùng kịch tính:

1. Phần thi Nhìn tính

Nhìn tính được xem là một trong những phần thi thử thách nhất, đòi hỏi thí sinh xử lý 200 phép tính trong 8 phút, với độ khó tương ứng từng cấp độ. Để hoàn thành bài thi với độ chính xác cao trong thời gian giới hạn, các em không chỉ cần tốc độ tính toán mà còn phải duy trì sự tập trung và bản lĩnh dưới áp lực thời gian.

GIẢI VÔ ĐỊCH THUỘC VỀ CÁC THÍ SINH:

- HÀ QUANG MINH - UCMAS Nguyễn Văn Cừ - Cấp độ KG2/ Cơ bản 7 tuổi trở lên

- NGUYỄN THÁI LÂM - UCMAS Trung Hòa - Cấp độ KG3/ Sơ cấp A

- PHẠM MINH QUỐC TRÍ - UCMAS Bình Chánh - Cấp độ Cơ bản mở rộng

- TẠ MINH NHẬT - UCMAS Thanh Trì - Cấp độ KG2/ Cơ bản từ 6 tuổi trở xuống

- TRẦN TUẤN ANH - UCMAS Nguyễn Văn Cừ - Cấp độ KG4/ Sơ cấp B

- PHẠM TRỌNG HIỂU - UCMAS Bình Tân - Cấp độ Trung cấp B

- LƯU BẢO LONG - UCMAS Nguyễn Văn Cừ - Cấp độ Trung cấp A

- NGUYỄN SƠN TÙNG - UCMAS Tây Hồ - Cấp độ Cao cấp B

- NGUYỄN CHẤN HƯNG - UCMAS Trung Hòa - Cấp độ Nâng cao

- CHƯƠNG GIA KHÁNH - UCMAS Bình Tân - Cấp độ Cao cấp A

- TRẦN XUÂN TÙNG - UCMAS Hà Đông - Cấp độ Xuất sắc

2. Phần thi Flash (Nhảy số nhanh)

Ở phần thi Flash, các dãy số xuất hiện và biến mất liên tục trên màn hình, thí sinh chỉ có 3 giây để đưa ra đáp án chính xác. Khoảng thời gian cực ngắn khiến phần thi trở thành thử thách về tốc độ quan sát, khả năng ghi nhớ và phản xạ, đòi hỏi các em phải xử lý thông tin gần như ngay lập tức.

GIẢI NHẤT THUỘC VỀ THÍ SINH:

- NGUYỄN HOÀNG NAM - UCMAS Linh Đàm

3. Phần thi Nghe tính – Thử thách khả năng tập trung và ghi nhớ

Nghe tính đặt ra thử thách đặc biệt về khả năng tập trung và ghi nhớ. Trong không gian hội trường rộng với hàng nghìn người, thí sinh phải nghe chính xác các phép tính gồm nhiều chữ số, nhiều số hạng, sau đó tính nhẩm và đưa ra đáp án ngay lập tức. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến toàn bộ phép tính bị sai.

GIẢI NHẤT NHÓM 1 THUỘC VỀ THÍ SINH

- NGUYỄN QUANG MINH - UCMAS Nguyễn Văn Cừ

GIẢI NHẤT NHÓM 2 THUỘC VỀ THÍ SINH

- NGUYỄN DUY ANH - UCMAS Đội Cấn

Chân dung 14 Nhà vô địch cuộc thi Học sinh giỏi quốc gia UCMAS 2026

Qua các nội dung thi, học sinh có cơ hội kiểm chứng những kỹ năng đã được rèn luyện trong quá trình học UCMAS, đồng thời trải nghiệm môi trường thi đấu quy mô toàn quốc. Kết quả không chỉ phản ánh khả năng tính toán mà còn cho thấy sự kiên trì, tập trung và bản lĩnh của mỗi em trước áp lực.

UCMAS với thông điệp “Bản lĩnh bứt phá – Chinh phục cúp vàng” nhấn mạnh hành trình vượt qua giới hạn của chính mình. Với hơn 1.000 học sinh cùng hội tụ, Cuộc thi Học sinh giỏi Quốc gia UCMAS 2026 không chỉ là nơi tìm kiếm những thành tích nổi bật mà còn mang đến một trải nghiệm đáng nhớ trên hành trình học tập và trưởng thành của các em.

Phụ huynh và đối tác có thể tìm hiểu thông tin về chương trình, đăng ký trải nghiệm và đánh giá tư duy miễn phí cho con và tham khảo chính sách nhượng quyền UCMAS tại đây!