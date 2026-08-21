Phú Thọ giảm 1.206 trường công, khối nào giảm mạnh nhất?

TPO - Phú Thọ sẽ giảm 1.206 cơ sở giáo dục công lập, từ 1.861 xuống còn 655 cơ sở, tương đương 64,8%. Tuy nhiên, tỉnh vẫn giữ hoặc bố trí thêm trường tại những địa bàn miền núi, dân cư phân tán, giao thông khó khăn để không ảnh hưởng việc học của học sinh.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa quyết định phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn.

Theo phương án, sau sắp xếp toàn tỉnh Phú Thọ còn 655 cơ sở giáo dục, giảm 1.206 cơ sở so với hiện nay. Hệ thống mới gồm 1.204 phân hiệu và 701 điểm trường.

Khối trường thuộc xã, phường được sắp xếp mạnh nhất, từ 1.698 xuống còn 516 cơ sở, giảm 69,6%. Trong đó, mầm non giảm từ 650 xuống 155 trường; tiểu học từ 439 xuống 171 trường; THCS từ 391 xuống 168 trường.

Đáng chú ý, số trường liên cấp tiểu học và THCS giảm từ 218 xuống còn 22 trường. Việc tổ chức lại theo hướng phân tách các trường cùng cấp nhằm làm rõ mô hình quản lý, nâng hiệu quả hoạt động.

Ở cấp THPT, số trường giảm từ 100 xuống 91 trường. Mạng lưới này cơ bản được giữ ổn định do nhu cầu học tập tiếp tục tăng trong những năm tới, trong khi tỷ lệ học sinh THPT ngoài công lập dự kiến chỉ khoảng 9,7%.

Điểm đáng chú ý trong phương án là việc sắp xếp không chạy theo mục tiêu giảm đầu mối một cách cơ học. Tỉnh cho phép tăng thêm 73 trường tại những địa bàn có yếu tố đặc thù, gồm 7 trường mầm non, 32 trường tiểu học, 29 trường THCS và 5 trường liên cấp.

Đây là những khu vực rộng, dân cư thưa và phân tán, bị chia cắt bởi sông, núi hoặc giao thông khó khăn; một số nơi khoảng cách từ trường chính đến phân hiệu từ 20km trở lên.

Ngoài ra, những trường có quy mô quá lớn, từ 100 lớp trở lên, hoặc các địa bàn có trường THCS giữ vai trò nòng cốt về chất lượng giáo dục cũng được tính toán riêng để bảo đảm điều kiện dạy và học.

Theo phương án, mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải bảo đảm tối thiểu một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS công lập, hoặc tổ chức trường liên cấp phù hợp đặc thù địa bàn.

UBND tỉnh yêu cầu những nội dung đã rõ, đủ điều kiện và có sự đồng thuận phải triển khai ngay, không chờ đến năm 2030. Với những cơ sở cần thêm thời gian chuẩn bị về đội ngũ, cơ sở vật chất hoặc địa điểm học tập, địa phương xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể.

Việc sắp xếp đồng thời hướng tới giảm số lượng cán bộ quản lý, tăng tỷ lệ giáo viên trực tiếp giảng dạy, sử dụng hiệu quả hơn trường lớp và cơ sở vật chất, qua đó nâng chất lượng giáo dục nhưng vẫn bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh ở các khu vực khó khăn.