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Xã hội

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Bộ Chính trị: Chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức

Trường Phong

TPO - Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới nhấn mạnh yêu cầu, chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới (Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026).

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN.

Hình thành mạng lưới 15.000- 20.000 người có uy tín tham gia công tác tư tưởng

Nghị quyết nêu quan điểm, công tác tư tưởng trong bối cảnh mới cần quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt phương châm "Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả".

Trong đó, chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

Mục tiêu đến năm 2030, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh được thực hành thường xuyên, thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành văn hoá trong ứng xử và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh có chuyển biến rõ nét, thực chất, thể hiện bằng chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và mức độ hài lòng, niềm tin của Nhân dân.

Nền tảng tư tưởng của Đảng được bảo vệ vững chắc; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" bị ngăn chặn, đẩy lùi; an ninh tư tưởng được bảo đảm.

Nhận diện sớm và phản bác kịp thời bằng luận cứ khoa học đối với 100% quan điểm sai trái, thù địch có tác động lớn đến đời sống xã hội; ngăn chặn kịp thời 100% nội dung vi phạm nghiêm trọng theo quy định của pháp luật; mức độ lan toả của nội dung xấu độc trong nước giảm tối thiểu 70% so với năm 2026.

Cả nước hình thành mạng lưới 15.000 - 20.000 người có uy tín, người có ảnh hưởng tích cực tham gia công tác tư tưởng.

Các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" được phát hiện, cảnh báo và xử lý kịp thời từ cơ sở, không để kéo dài, tích tụ; vi phạm kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên giảm mạnh, các trường hợp vi phạm được xử lý nghiêm theo quy định.

Tầm nhìn đến năm 2045 và xa hơn, công tác tư tưởng trở thành năng lực nội sinh của Đảng và của cả dân tộc, chủ động định hình nhận thức xã hội, vững vàng trước mọi biến động của môi trường thông tin...

Truyền thông chính sách phải đi trước một bước

Trong số các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, nghị quyết nhấn mạnh, chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội thông qua công khai, minh bạch thông tin, chủ động cung cấp thông tin chính thống, tăng cường đối thoại và tiếp thu phản biện xã hội.

Cùng với đó, chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, về từng địa bàn dân cư; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng trên không gian thực với không gian số (đột phá).

Đổi mới mạnh mẽ việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng thường xuyên, tự giác, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên...

Nghị quyết cho rằng, truyền thông chính sách phải đi trước một bước, từ sớm, từ xa, xuyên suốt quá trình hoạch định - thực thi - đánh giá chính sách

Nghị quyết nhấn mạnh việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo đảm an ninh tư tưởng. Nhận diện, phân loại nội dung vi phạm theo quy định của pháp luật về an ninh mạng, báo chí, xuất bản và quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm...

Theo nghị quyết, cần chủ động nắm tình hình, xác minh, giải thích, xử lý dứt điểm tại địa bàn ngay khi vụ việc mới phát sinh. Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" ngay từ cơ sở; thực hiện nghiêm quy định về kỷ luật phát ngôn và sử dụng mạng xã hội.

"Xử lý nghiêm việc phát hành, lưu hành sản phẩm văn hoá, văn học, nghệ thuật có nội dung trái với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, xuyên tạc lịch sử, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chống phá chế độ”, nghị quyết nêu rõ.

Trong các nội dung cụ thể của việc tổ chức, thực hiện, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa nội dung thực hiện nghị quyết và Quy định số 19-QĐ/TW, vào chương trình kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra việc chấp hành, giám sát kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt, công tác và trên không gian số; kịp thời xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm hoặc để tồn đọng kéo dài do thiếu trách nhiệm.

Trường Phong
#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Chiến lược công tác tư tưởng #Nghị quyết mới về công tác tư tưởng #Bộ Chính trị #Đẩy lùi suy thoái tư tưởng

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