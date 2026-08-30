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Xã hội

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Truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc

TPO - Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực Gò Tràm (thôn An Sơn, xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi).

Sáng 30/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thôn An Hội Bắc 1 (xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi), chính quyền địa phương tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Gò Tràm (thôn An Sơn).

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

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Các đại biểu dành phút mặc niệm tri ân Anh hùng liệt sĩ.

5 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực Gò Tràm trên cơ sở thông tin do nhân chứng cung cấp. Đây là địa bàn từng có các hầm trú ẩn của bộ đội trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Từ nguồn tin này, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Giang tổ chức xác minh, đối chiếu, khoanh vùng các vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ để xây dựng phương án tìm kiếm.

Ngày 20/8, tại khu vực hai hầm trú ẩn ở Gò Tràm, lực lượng tìm kiếm phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như nút áo, cây bút, muỗng và dép cao su.

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Các đại biểu dâng hương.
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Các hài cốt liệt sĩ được đưa về nơi an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thôn An Hội Bắc 1 (xã Nghĩa Giang).

Tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, ngày 24/8, lực lượng chức năng phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại vị trí cách hầm trú ẩn khoảng 300 m. Đến ngày 27/8, một hài cốt liệt sĩ tiếp tục được tìm thấy.

Sau nhiều ngày khảo sát, đào tìm và mở rộng phạm vi, lực lượng chức năng đã quy tập tổng cộng 5 hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật liên quan.

Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thôn An Hội Bắc 1 theo nghi thức trang trọng.

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Các hài cốt liệt sĩ được an táng trang nghiêm.

Tính đến 30/8, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm, quy tập được 37 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 21 hài cốt được tìm kiếm, quy tập trong nước và 16 hài cốt được tìm kiếm, quy tập tại Lào và Campuchia.

Sau hơn 3 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng chức năng đã khai quật hơn 9.500 phần mộ để lấy mẫu sinh phẩm, trên tổng số 13.656 phần mộ tại 113 nghĩa trang liệt sĩ.

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Đoàn đại biểu đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng.

Gần 6.600 mẫu sinh phẩm đã được thu thập, trong đó 3.348 mẫu được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.

Nguyễn Ngọc
#Quảng Ngãi #Hài cốt liệt sĩ #Tìm kiếm hài cốt #Kháng chiến chống Mỹ #Nghĩa trang liệt sĩ

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