Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phát hiện di vật ghi rõ tên tuổi, đơn vị và ngày hy sinh của liệt sĩ

Thanh Hiền

TPO - Đây là nguồn thông tin đặc biệt quý giá, cung cấp những căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng tiếp tục xác minh đơn vị, quê quán, quá trình chiến đấu, hy sinh và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ Nguyễn Toàn Quyền sau 54 năm.

Ngày 30/8, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng (Bộ CHQS) cho hay trong quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Chánh (xã Phú Thuận, thành phố Đà Nẵng), lực lượng chức năng phát hiện di vật với thông tin khá đầy đủ của liệt sĩ.

liet-si-dn-3.jpg
Di vật được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ.

Di vật được tìm thấy tại phần mộ số 345, hàng 1, khu B4, khắc nội dung: “Nguyễn Toàn Quyền, sinh 1954, đơn vị CB72, hy sinh ngày 27/11/1972”.

Theo BCHQS, đây là nguồn thông tin đặc biệt quý giá, cung cấp những căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng tiếp tục rà soát hồ sơ, xác minh đơn vị, quê quán, quá trình chiến đấu, hy sinh và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ Nguyễn Toàn Quyền sau 54 năm.

Hiện Bộ CHQS phối hợp với các lực lượng chức năng đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin, đồng thời tuyên truyền để tìm thân nhân, đồng đội liệt sĩ.

Đơn vị cũng đề nghị các cựu chiến binh, đồng đội, thân nhân hoặc cá nhân biết thông tin liên quan đến liệt sĩ Nguyễn Toàn Quyền liên hệ Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng hoặc Ban CHQS xã Phú Thuận để cung cấp thông tin, phối hợp đối chiếu và xác minh.

liet-si-dn-1.jpg
Lực lượng chức năng tiếp tục xác minh tìm kiếm thân nhân cho liệt sĩ.

Bộ CHQS cho biết xã Phú Thuận có 4 nghĩa trang liệt sĩ gồm Đại Tân, Đại Thạnh, Đại Thắng và Đại Chánh, với tổng số 2.894 phần mộ.

Trong đó có 1.645 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đến nay, địa phương đã phối hợp tổ chức khai quật, lấy mẫu gần 1.200 phần mộ, hơn 750 mẫu sinh phẩm bảo đảm điều kiện phục vụ giám định ADN.

Thanh Hiền
#Đà Nẵng #di vật #đơn vị #hy sinh #liệt sĩ #liệt sĩ Nguyễn Toàn Quyền #Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng #thân nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe