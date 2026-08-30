Phát hiện di vật ghi rõ tên tuổi, đơn vị và ngày hy sinh của liệt sĩ

TPO - Đây là nguồn thông tin đặc biệt quý giá, cung cấp những căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng tiếp tục xác minh đơn vị, quê quán, quá trình chiến đấu, hy sinh và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ Nguyễn Toàn Quyền sau 54 năm.

Ngày 30/8, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng (Bộ CHQS) cho hay trong quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Chánh (xã Phú Thuận, thành phố Đà Nẵng), lực lượng chức năng phát hiện di vật với thông tin khá đầy đủ của liệt sĩ.

Di vật được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ.

Di vật được tìm thấy tại phần mộ số 345, hàng 1, khu B4, khắc nội dung: “Nguyễn Toàn Quyền, sinh 1954, đơn vị CB72, hy sinh ngày 27/11/1972”.

Theo BCHQS, đây là nguồn thông tin đặc biệt quý giá, cung cấp những căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng tiếp tục rà soát hồ sơ, xác minh đơn vị, quê quán, quá trình chiến đấu, hy sinh và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ Nguyễn Toàn Quyền sau 54 năm.

Hiện Bộ CHQS phối hợp với các lực lượng chức năng đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin, đồng thời tuyên truyền để tìm thân nhân, đồng đội liệt sĩ.

Đơn vị cũng đề nghị các cựu chiến binh, đồng đội, thân nhân hoặc cá nhân biết thông tin liên quan đến liệt sĩ Nguyễn Toàn Quyền liên hệ Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng hoặc Ban CHQS xã Phú Thuận để cung cấp thông tin, phối hợp đối chiếu và xác minh.

Lực lượng chức năng tiếp tục xác minh tìm kiếm thân nhân cho liệt sĩ.

Bộ CHQS cho biết xã Phú Thuận có 4 nghĩa trang liệt sĩ gồm Đại Tân, Đại Thạnh, Đại Thắng và Đại Chánh, với tổng số 2.894 phần mộ.

Trong đó có 1.645 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đến nay, địa phương đã phối hợp tổ chức khai quật, lấy mẫu gần 1.200 phần mộ, hơn 750 mẫu sinh phẩm bảo đảm điều kiện phục vụ giám định ADN.