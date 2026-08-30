Có gì đặc biệt tại Lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027?

TPO - Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp xã biên giới đất liền được tổ chức đồng loạt trên cả nước vào sáng ngày 5/9/2026, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến.

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp xã biên giới đất liền.

Kế hoạch nêu rõ, lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp xã biên giới đất liền được tổ chức đồng loạt trên phạm vi cả nước vào sáng ngày 05/9/2026, kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Chương trình có sự tham gia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học & THCS Mường Khương chuẩn bị kỹ lưỡng cho lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Văn Đức.



Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, cần tuyên truyền sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo.

Gắn việc tuyên truyền Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp xã biên giới đất liền với việc tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị về đổi mới, đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

“Thông qua các hoạt động tuyên truyền, làm nổi bật những tư duy mới, định hướng lớn và quyết sách chiến lược của Đảng về phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới, nhất là nhiệm vụ xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng, chất lượng, ngang tầm khu vực và thế giới; phát triển toàn diện con người Việt Nam, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, kế hoạch nêu rõ.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng lưu ý, cần tuyên truyền, khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đối với đồng bào, cán bộ, giáo viên và học sinh ở khu vực biên giới; làm rõ ý nghĩa của chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp xã biên giới đất liền trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, chăm lo đời sống Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.