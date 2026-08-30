Tăng cường công tác quản lý đảng viên nói, viết trên mạng xã hội

TPO - Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tăng cường công tác quản lý đảng viên, nhất là việc nói, viết trên mạng xã hội; chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết; kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, nói và làm trái với nghị quyết...

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định số 19 ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Hướng dẫn nêu rõ, cần tiếp tục tổ chức quán triệt quy định đến cán bộ, đảng viên bằng các hình thức phù hợp; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và các quy định, chỉ thị của Đảng có liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng, nhất là Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới…

Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tăng cường công tác quản lý đảng viên, nhất là việc nói, viết trên mạng xã hội.

Trong số các nội dung cần lưu ý khi thực hiện quy định, theo hướng dẫn, cần nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng; học tập chính trị, sinh hoạt chính trị, tư tưởng; giúp đỡ, giáo dục, chấn chỉnh cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái.

Cùng với đó, cần xây dựng văn hóa Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương, phương pháp và tác phong công tác của cán bộ, đảng viên. Tăng cường sự lãnh đạo tập thể, mở rộng dân chủ trong sinh hoạt Đảng.

Đối với những chủ trương quan trọng, phức tạp, có tác động lớn, cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nghiên cứu đầy đủ căn cứ chính trị, pháp lý, lý luận và thực tiễn, phát huy dân chủ, coi trọng tham vấn chuyên gia, nhà khoa học và ý kiến Nhân dân phù hợp với tính chất, yêu cầu của từng vấn đề.

Hướng dẫn cũng nêu việc xây dựng ý thức tổ chức, kỷ luật nghe, nói, viết, hành động theo nghị quyết. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục rà soát các quy định, quy chế hoạt động, bảo đảm mọi hoạt động của Đảng phải đúng điều lệ, nguyên tắc tổ chức và hoạt động; phân định rõ chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ, đảng viên để làm việc có kỷ cương, kỷ luật.

Đặc biệt, hướng dẫn yêu cầu tăng cường công tác quản lý đảng viên, nhất là việc nói, viết trên mạng xã hội; chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết; kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, nói và làm trái với nghị quyết. Kiên quyết xử lý nghiêm minh và kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật. Sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Một nội dung nữa, theo hướng dẫn, cần nâng cao tính chiến đấu; đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xử lý khủng hoảng truyền thông.

Cụ thể, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, người đứng đầu cấp ủy tăng cường chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận diện được thông tin tích cực và thông tin xấu độc; từ đó chủ động tiếp nhận, lan toả thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc.