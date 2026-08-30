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Tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin sau tai nạn trên cao tốc

Lữ Hồ

TPO - Một tài xế mắc kẹt trong cabin sau tai nạn trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đã được lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa giải cứu thành công.

Sáng 30/8, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức giải cứu một tài xế mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

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Tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin sau tai nạn.

Vào khoảng 4h30 sáng cùng ngày, xe tải biển số 78H-007xx lưu thông trên cao tốc Cam Lâm - Nha Trang theo hướng Nam - Bắc, khi đến đoạn qua xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa thì xảy ra va chạm với một phương tiện cùng chiều. Vụ tai nạn khiến phần đầu xe tải biến dạng, tài xế bị mắc kẹt trong cabin do hai bên cửa tài xế và cửa phụ bị móp méo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh đã huy động một xe cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ.

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Lực lượng cảnh sát cứu nạn, cứu hộ đưa tài xế xe tải ra khỏi cabin.

Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng tiếp cận phương tiện, sử dụng thiết bị chuyên dụng phá cửa, đưa nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin ra ngoài an toàn. Sau đó, tài xế được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH bàn giao cho lực lượng y tế để tiếp nhận, cấp cứu.

Lữ Hồ
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