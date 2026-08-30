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Chào mừng Quốc khánh 2/9:

TPHCM nhân rộng Trạm Công dân số, lan tỏa tiện ích số đến “gần dân, sát dân” hơn

P.V

TP - Hướng tới Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, TPHCM đang đẩy mạnh nhân rộng mô hình Trạm Công dân số tại các khu dân cư và không gian công cộng, đưa tiện ích số đến “bám rễ sâu” phục vụ đời sống nhân dân.

Ngày 12/8, phường Hòa Bình (TPHCM) tổ chức lễ khánh thành Trạm Công dân số mới, đánh dấu điểm trạm thứ 8 trên địa bàn TPHCM. Trước đó, mô hình đột phá này đã được các đơn vị triển khai rộng rãi trên toàn thành phố tại phường Tân Hưng, phường Bình Phú, phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng các khu đô thị lớn như: Celadon City, Vinhomes Ba Son, Đảo Kim Cương, Cityland Park Hills.

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Trạm Công dân số mang đến hệ sinh thái tiện ích số phục vụ người dân, từ làm thủ tục hành chính công đến chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Hoàng Khánh

Trạm Công dân số là sáng kiến của Công an TPHCM, phối hợp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) chủ trì và các đơn vị triển khai trên tinh thần “gần dân, sát dân”. Việc đưa Trạm Công dân số vào hoạt động không chỉ mang đến điểm hỗ trợ thiết thực, an toàn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ số ngay tại địa bàn cư trú; mà còn góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, sử dụng CCCD gắn chip và VNeID để đơn giản hóa thủ tục. Mô hình tăng cường sự tương tác, hỗ trợ giữa các cơ quan chức năng với người dân, tạo nền tảng quan trọng xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, minh bạch và gần dân.

Trên cơ sở định danh và xác thực điện tử quốc gia (VNeID), trạm mở rộng đến 6 nhóm tính năng thiết yếu, miễn phí bao gồm: Hành chính công, An ninh an toàn, Y tế số, Tiện ích dân sinh, Tra cứu và đóng phạt nguội, Tài chính - ngân hàng.

Trong đó, y tế số là một hợp phần quan trọng. Tại đây tích hợp các thiết bị y tế chuyên dụng hiện đại cùng quy trình đơn giản, thuận tiện. Nhờ đó, người dân dễ dàng kiểm tra miễn phí các chỉ số sức khỏe như: chiều cao, cân nặng, chỉ số khối cơ thể (BMI), huyết áp, nhịp mạch, tỷ lệ mỡ, nước và năng lượng cơ thể… Đồng thời, người dùng có thể đặt lịch tiêm chủng, tư vấn sức khỏe cùng chuyên gia y tế, sử dụng tiện ích dược phẩm số, được giao thuốc miễn phí và nhanh chóng...

Dưới sự chủ trì của Công an TPHCM và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), các giải pháp y tế tại trạm được triển khai với tiêu chuẩn hiện đại, chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về dữ liệu. Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu là đơn vị được chọn để vận hành các tiện ích chăm sóc sức khỏe tại trạm, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ công - tư tại cơ sở, mang dịch vụ thiết thực đến gần đời sống dân sinh. Trước đó, đơn vị tiên phong tích hợp trên nền tảng VNeID và ứng dụng dữ liệu dân cư vào phục vụ người dân. Đây là những bước đi chiến lược của hệ thống trên hành trình mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe “gần dân, sát dân”, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại đến mọi người, giúp người Việt được thụ hưởng sự chăm sóc tiên tiến và công bằng.

Hiện Trạm Công dân số đang được nhân rộng ở TPHCM và triển khai tại một số địa phương trên cả nước.

P.V
#Chào mừng Quốc khánh 2/9: #TPHCM nhân rộng Trạm Công dân số #lan tỏa tiện ích số đến “gần dân #sát dân” hơn

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