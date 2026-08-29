Thủ tướng thúc tiến độ 7 tuyến cao tốc phía Bắc

TPO - Thủ tướng yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm vướng mắc mặt bằng, bảo đảm nguồn vật liệu, tăng tốc thi công và giải ngân các dự án cao tốc phía Bắc, nhất là những dự án phải hoàn thành trong năm 2026.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Công điện ngày 29/8 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc tại khu vực phía Bắc.

Theo Công điện, khu vực phía Bắc hiện đang triển khai 7 tuyến đường bộ cao tốc, chia thành 14 dự án/dự án thành phần. Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản một dự án; các địa phương là cơ quan chủ quản/cơ quan có thẩm quyền đối với các dự án còn lại.

Các địa phương đã tích cực triển khai, song một số dự án vẫn vướng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng. Đáng chú ý, một số dự án đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026 nhưng khối lượng còn lại lớn, đòi hỏi quyết tâm, nỗ lực cao để bảo đảm tiến độ.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đường cao tốc tại khu vực phía Bắc.

Để sớm hoàn thành dự án, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Lạng Sơn, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hưng Yên tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Các địa phương phải đẩy nhanh di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công theo kế hoạch.

Quá trình thực hiện phải quan tâm đời sống, tinh thần, sinh kế của người dân chịu ảnh hưởng. Thủ tướng yêu cầu bảo đảm nơi ở, nơi sinh hoạt của người dân bằng hoặc tốt hơn nơi ở hiện tại.

Về nguồn cung vật liệu xây dựng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải chỉ đạo các cơ quan tham mưu khẩn trương rà soát, quy hoạch, đẩy nhanh thủ tục cấp phép, gia hạn, nâng công suất các mỏ.

Mục tiêu là bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ các dự án, đặc biệt dự án thành phần 3 thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, dự án Chợ Mới - Bắc Kạn và dự án Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình và Hưng Yên.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc chấp hành quy định pháp luật về giá vật liệu xây dựng; kịp thời công bố giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng, kiểm soát mặt bằng giá theo đúng quy định.

Tăng tốc thi công, không đánh đổi chất lượng

Đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2026 và các dự án khởi công từ năm 2025 nhưng tiến độ còn chậm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố là cơ quan chủ quản/cơ quan có thẩm quyền phải khẩn trương yêu cầu chủ đầu tư, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh kế hoạch thi công phù hợp thực tế hiện trường, thời tiết.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tổ chức thi công khoa học, hiệu quả, bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn trong cả vòng đời dự án. Không vì tiến độ mà bỏ qua quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn, bảo đảm đúng kế hoạch.

Trọng tâm là các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2026 và những dự án được giao kế hoạch vốn năm 2026 lớn.