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Pháo tự chế nổ sập 3 phòng trọ, 4 người thương vong

Viết Hà

TPO - Một vụ nổ lớn xảy ra tại phòng trọ tầng 4 ở thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ, khiến 1 người tử vong. 3 người bị đa chấn thương đang được cấp cứu tại bệnh viện

Khoảng 13h15 ngày 29/8, một vụ nổ xảy ra tại phòng trọ tầng 4, thuộc dãy nhà trọ Thủy Phạm do bà Phạm Thị Thủy (SN 1974) làm chủ, tại thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ.

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Hiện trường vụ nổ.

Vụ nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Có 1 người tử vong, 3 người bị thương, hiện chưa rõ danh tính các nạn nhân.

Về tài sản, vụ nổ làm sập 3 phòng trọ tại tầng 4 và sập khung sắt mái tôn tại tầng 1.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ đã điều động lực lượng đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Bình Xuyên và các đơn vị chức năng triển khai nhiệm vụ, đồng thời xác minh danh tính các nạn nhân.

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Công an tỉnh Phú Thọ điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ba người bị thương hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc địa phương trong tình trạng chấn thương vùng mặt và suy giảm thính lực.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Phú Thọ xác định nguyên nhân sơ bộ do các nạn nhân thực hiện hành vi tự chế pháo nổ, trong quá trình thao tác dẫn đến phát nổ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Viết Hà
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