APEC 2027: Trung ương hỗ trợ 70% vốn, bổ sung loạt hạng mục cấp tốc

TPO - Chính phủ vừa có quyết định điều chỉnh cơ chế vốn cho các dự án phục vụ APEC 2027. Theo đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% phần vốn ngân sách nhà nước, đồng thời bổ sung Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực An Thới, cùng nhiều hạng mục trực tiếp phục vụ Hội nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1679/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 948/QĐ-TTg ngày 17/5/2025 về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện và thực hiện một số biện pháp để triển khai nhanh các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại quyết định này là việc điều chỉnh về cơ chế hỗ trợ vốn. Theo đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% phần vốn ngân sách nhà nước cho các dự án, bao gồm dự án Đại lộ APEC đối với phân đoạn sử dụng vốn đầu tư công.

Phần vốn còn lại, tương đương 30%, do ngân sách địa phương tự cân đối. Tuy nhiên, số vốn địa phương tự cân đối không được thấp hơn vốn để thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án.

Các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 đang khẩn trương thực hiện.

Mức vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đối với từng dự án được xác định căn cứ tổng mức đầu tư tại quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư, phê duyệt, điều chỉnh dự án của cấp có thẩm quyền.

Việc xác định mức hỗ trợ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Nâng cấp, mở rộng nhà ga T1

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu UBND tỉnh An Giang khẩn trương rà soát và chịu trách nhiệm toàn diện về việc quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án.

Việc thực hiện phải bảo đảm đúng chủ trương của cấp có thẩm quyền, tiến độ phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027; đồng thời phù hợp với các nguyên tắc trong quan hệ đối ngoại và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Cùng với việc điều chỉnh cơ chế vốn, Chính phủ cũng quyết định điều chỉnh một số nội dung tại dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực An Thới.

Theo đó, dự án có quy mô gồm 2 trạm, công suất 15.000m³/ngày đêm. Dự kiến sơ bộ, tổng mức đầu tư là 800 tỷ đồng, thời gian hoàn thành vào tháng 8/2027.

Đối với dự án sân bay, Chính phủ bổ sung nội dung quy mô đầu tư gồm nâng cấp, mở rộng nhà ga T1, công trình sản xuất suất ăn hàng không và các công trình phụ trợ khác trực tiếp phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Đối với các dự án đầu tư khác, nội dung quy mô đầu tư được bổ sung, bao gồm các công trình công cộng, lưu trú, thương mại, dịch vụ và các công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội khác trực tiếp phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 28/8/2026. Các nội dung khác tại Quyết định số 948 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi và tiếp tục được thực hiện.