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Đóng điện các công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Đại Dương

TPO - Các dự án điện trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC năm 2027 tại Phú Quốc được đóng điện sau 9 tháng khởi công xây dựng.

Sau 9 tháng thi công, Trạm biến áp 220kV Phú Quốc đã chính thức đóng điện nghiệm thu vào lúc 22giờ30 phút ngày 19/8. Trạm biến áp 220kV Phú Quốc do Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 877 tỷ đồng, với quy mô công suất 2x250MVA cùng đường dây đấu nối 220kV (mạch kép) dài 17,9km.

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Trạm biến áp 220kV Phú Quốc (Ảnh: Đại Dương)

Trạm được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và quốc tế về độ tin cậy, an toàn vận hành và mỹ quan đô thị. Đây cũng là dự án huyết mạch để chuyển đổi cấp điện áp vận hành 220kV cho đường dây Kiên Bình – Phú Quốc, nâng năng lực cấp nguồn lên 500MVA. Công trình được khởi công vào tháng 12/2025, hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Cùng ngày, các đơn vị cũng đã phối hợp nghiệm thu, đóng điện thử nghiệm đường dây 220kV 275 Kiên Bình - 271 Phú Quốc, thuộc Đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc. Đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc đóng điện từ năm 2022 nhưng vận hành ở cấp điện áp 110kV.

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Lúc 22giờ30 phút ngày 19/8 Trạm biến áp 220kV Phú Quốc. (Ảnh: Đại Dương)

Đại diện EVNSPC cho biết, việc đóng điện Trạm biến áp 220kV Phú Quốc và đường dây 220kV 275 Kiên Bình - 271 Phú Quốc, sẽ chuyển đổi cấp điện áp vận hành của Đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc lên 220kV.

Điều này không chỉ nâng cao năng lực cung ứng điện cho đặc khu Phú Quốc, mà còn góp phần nâng cao năng lực cung cấp điện, tăng độ tin cậy và bảo đảm cấp điện an toàn cho khu vực.

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Kiểm tra lần cuối cùng trước khi đóng điện. (Ảnh: Đại Dương)

Trước đó, Đường dây 110 kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc được đóng điện vận hành vào lúc 2 sáng ngày 16/8/2026.

Đại diện EVNSPC cũng cho biết, trong tháng 8/2026, EVNSPC sẽ tiếp tục đóng điện tiếp công trình còn lại là Đường dây 110kV Phú Quốc – Bắc Phú Quốc.

Khi cả 3 dự án, Trạm biến áp 220 kV Phú Quốc, Đường dây 110 kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc và Đường dây 110kV Phú Quốc – Bắc Phú Quốc đi vào vận hành sẽ nâng tổng năng lực cấp điện trên toàn đặc khu lên 315 MVA, tạo liên kết mạch vòng, đảm bảo tiêu chuẩn N-1. Qua đó, tạo động lực bứt phá kinh tế xã hội cho đặc khu Phú Quốc, đồng thời sẵn sàng bảo đảm cung điện an toàn, ổn định và tin cậy, phục vụ sự kiện APEC 2027.

Đại Dương
#Hội nghị cấp cao APEC năm 2027 #TBA 220kV Phú Quốc #ĐD 110 kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc #ĐD 110kV Phú Quốc – Bắc Phú Quốc #tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và quốc tế

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