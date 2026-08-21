Đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành: Dài hơn 46km, tốc độ tối đa 120km/h

TPO - Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dài hơn 46km, được thiết kế với tốc độ tối đa 120km/h, áp dụng công nghệ tự động hóa cấp cao nhất GoA4 và được kỳ vọng tạo trục vận tải khối lượng lớn kết nối trung tâm TPHCM với sân bay quốc tế Long Thành.

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi, gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) do công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh lập, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có chiều dài khoảng 46,44km, bắt đầu từ khu vực phía đông ga Thủ Thiêm thuộc tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm, phường Bình Trưng, TPHCM, và kết thúc tại depot Cẩm Đường, xã Xuân Đường, TP.Đồng Nai.

Trong tổng chiều dài tuyến, khoảng 11km đi ngầm, 34,5km đi trên cao, phần còn lại là các đoạn chuyển tiếp và đi trên mặt đất.

Phối cảnh metro Bến Thành - Thủ Thiêm. Ảnh: THACO

18 nhà ga, kết nối nhiều tuyến đường sắt

Theo phương án thiết kế, toàn tuyến có 18 nhà ga, gồm 16 ga trên cao và 2 ga ngầm, chưa tính ga Thủ Thiêm. Tuy nhiên, để tối ưu hiệu quả đầu tư trong giai đoạn đầu, dự án dự kiến xây dựng trước 14 nhà ga.

Tại TPHCM có 6 ga gồm Bình Trưng, Đỗ Xuân Hợp, Vành đai 2, Phú Hữu, Long Trường và Vườn Dừa.

Tám ga còn lại nằm trên địa bàn Đồng Nai, gồm Long Tân, Phú Thạnh, Tuy Hạ, Nhơn Trạch, Phước Thiền, Xóm Gốc, Long Thành 1 và Long Thành 2.

Hướng tuyến được nghiên cứu bám theo các hành lang giao thông lớn như cao tốc và đường Vành đai 3, đồng thời tạo kết nối với nhiều tuyến đường sắt khác. Mục tiêu là hình thành mạng lưới vận tải khối lượng lớn, trong đó sân bay Long Thành đóng vai trò là một đầu mối quan trọng.

Cụ thể, tuyến kết nối với metro Bến Thành - Thủ Thiêm tại ga Thủ Thiêm; liên thông với metro số 6 tại các ga Vành đai 2 và Phú Hữu và metro số 10 tại ga Long Trường.

Tại khu vực Đồng Nai, tuyến dự kiến kết nối với đường sắt Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ tại ga Xóm Gốc. Trong khu vực sân bay Long Thành, tuyến tiếp tục liên kết với tuyến Bến Thành - Suối Tiên kéo dài và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Việc hình thành các điểm kết nối này được kỳ vọng giúp hành khách có thể tiếp cận sân bay Long Thành từ nhiều khu vực trong mạng lưới giao thông đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia.

Tốc độ 120km/h, vận hành tự động GoA4

Theo thiết kế, tuyến Thủ Thiêm - Long Thành có năng lực vận chuyển tối đa gần 47.000 hành khách mỗi giờ, bình quân hơn 23.400 hành khách mỗi giờ mỗi hướng.

Tàu được thiết kế với tốc độ tối đa 120km/h. Khi khai thác, tốc độ đoàn tàu dao động khoảng 80-110km/h, tùy từng đoạn tuyến.

Dự kiến, dự án áp dụng công nghệ tự động hóa GoA4, cấp độ tự động hóa cao nhất theo tiêu chuẩn châu Âu. Đây là hệ thống vận hành không cần người lái, hướng đến tự động hóa toàn bộ quá trình khai thác.

Công nghệ này cũng được định hướng đồng bộ với hệ thống trên trục metro Tham Lương - Bến Thành - Thủ Thiêm, qua đó thuận lợi hơn trong kết nối, vận hành và quản lý mạng lưới đường sắt đô thị.

Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án khoảng 134.169 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Mức đầu tư này thấp hơn so với phương án nghiên cứu trước đó.

Đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành giúp tăng kết nối giữa TPHCM với sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai.

Cũng theo dự kiến, dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Theo phương án tài chính, nhà đầu tư sẽ huy động nguồn vốn để thực hiện dự án và được thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách nhà nước.

Nếu được triển khai theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2030, tạo một trục vận tải khối lượng lớn kết nối trực tiếp khu vực trung tâm TPHCM với sân bay Long Thành.

Hiện báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đang được các cơ quan chuyên môn thẩm định. Đây cũng là một trong những công trình trọng điểm được TPHCM dự kiến khởi công trong dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới.