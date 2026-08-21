Phát hiện xe vi phạm quy định về kiểm dịch ở TPHCM

TPO - CSGT Rạch Chiếc (TPHCM) phối hợp kiểm tra 30 phương tiện trên Quốc lộ 1, phát hiện 2 trường hợp vi phạm quy định về kiểm dịch.

Rạng sáng 21/8, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức kiểm tra các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Linh Xuân, TPHCM.

Khoảng 2 giờ, lực lượng chức năng kiểm tra 30 phương tiện, phát hiện 2 trường hợp vi phạm.

Lực lượng CSGT Rạch Chiếc phối hợp kiểm tra các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên Quốc lộ 1.

Cụ thể, xe tải biển số 62H-019.XX do ông Đ.N.N (SN 2001) điều khiển chở thịt gà. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế có hành vi trốn tránh kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại trạm kiểm dịch trên tuyến.

Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức đã lập biên bản vi phạm hành chính và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng kiểm tra xe đông lạnh biển số 60K-675.XX, phát hiện khoảng 201kg thịt heo. Người điều khiển không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.

Khoảng 201kg thịt heo không có giấy chứng nhận kiểm dịch bị lực lượng chức năng phát hiện.

Số thịt heo trên được đưa về khu vực xử lý tại quận 12 để kiểm nghiệm, tiêu hủy theo quy định.

Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm, thịt và sản phẩm động vật, góp phần kiểm soát nguồn thực phẩm lưu thông trên thị trường.