Bị phạt 350 triệu đồng vì khai thác cát trái phép ở bãi bồi sông Kôn

Ngày 29/8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Công an xã Tuy Phước Bắc vừa ban hành quyết định xử phạt 350 triệu đồng đối với Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Đại Lộc với số tiền 350 triệu đồng vì khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, 13h40 ngày 27/7, nhận được tin báo của người dân về việc có đối tượng sử dụng máy xúc khai thác cát trái phép tại khu vực bãi bồi sông Kôn (địa phận thôn Lục Lễ, xã Tuy Phước Bắc), Công an xã phối hợp cùng các đơn vị của UBND xã Tuy Phước Bắc tiến hành kiểm tra hiện trường, phát hiện có 1 máy xúc nhãn hiệu Komatsu, 3 đống cát vẫn còn ướt, khối lượng ước tính khoảng 98m3.

Hiện trường vụ khai thác cát trái phép.

Qua điều tra, công an xác định, lợi dụng việc đang thực hiện thi công công trình gia cố, khắc phục đê sông Kôn (đoạn miếu Hà Bắc, thuộc thôn Lục Lễ), Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Đại Lộc đã chỉ đạo nhân viên khai thác cát trái phép nói trên khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép.

Ngoài xử phạt với số tiền trên, Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Đại Lộc còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là tịch thu số tiền tương đương với trị giá phương tiện vi phạm bị tạm giữ; đồng thời khôi phục như nguyên trạng ban đầu.