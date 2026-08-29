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Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Thái Lâm

TPO - 7 ô tô đã va chạm liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua xã Sông Phan, tỉnh Lâm Đồng) khiến nhiều phương tiện hư hỏng.

Ngày 29/8, lãnh đạo UBND xã Sông Phan, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 7 ô tô trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, làm giao thông ùn tắc cục bộ.

Người dân ghi lại cảnh 7 ô tô va chạm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h cùng ngày, ô tô mang biển số Cần Thơ đang lưu thông theo hướng từ TP.HCM đi Phan Thiết. Khi đang trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua xã Sông Phan), xe bất ngờ húc vào đuôi xe bán tải biển số Hà Nội chạy phía trước. Sau đó, 5 ô tô phía sau lần lượt va chạm vào nhau. Vụ việc khiến nhiều phương tiện hư hỏng phần đầu và đuôi.

Ngay khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 - Phòng 6, Cục CSGT đã phối hợp với đơn vị quản lý tuyến có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tiết giao thông và xử lý vụ việc. Sau đó, các ô tô gặp nạn được xe cứu hộ đưa ra khỏi tuyến cao tốc, giải phóng mặt đường.

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Lượng xe lưu thông từ TPHCM về các tỉnh miền Trung tăng cao.

Một số thời điểm, lực lượng CSGT và đơn vị quản lý tuyến phải tạm đóng lối vào cao tốc, hướng dẫn phương tiện di chuyển sang quốc lộ 1 nhằm giảm áp lực giao thông. Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây ghi nhận tình trạng ùn kéo dài hơn 10km.

Thái Lâm
#tai nạn liên hoàn #cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây #Lâm Đồng #xã Sông Phan #nhiều phương tiện hư hỏng #ngày đầu nghỉ lễ

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