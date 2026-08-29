Chủ tịch Quốc hội trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành tại TPHCM

TPO - Chiều 29/8, nhân dịp Quốc khánh 2/9, tại trụ sở phường Tân Định, TP HCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 65 năm, 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ TP HCM.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng Trung tướng Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1930, đảng viên Chi bộ khu phố 6, phường Bến Thành).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng trao Huy hiệu 65, 60 năm tuổi Đảng đến các đảng viên khác thuộc Đảng bộ TPHCM.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng Trung tướng Nguyễn Văn Thái. Ảnh: Hoàng Hùng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 65, 60 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: Hoàng Hùng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc sức khoẻ đến các đảng viên nhận huy hiệu Đảng và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ TPHCM được trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định các cá nhân đã thể hiện bản lĩnh người đảng viên trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; vững vàng kiên định lập trường, tư tưởng, phục tùng sự phân công của tổ chức; tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM, các ngành, các cấp cần tiếp tục quan tâm, chú trọng bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ đảng viên trẻ thấm nhuần và noi theo tấm gương của các thế hệ đảng viên đi trước.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên cao tuổi, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu ý kiến của các đồng chí đảng viên lão thành; tổ chức sinh hoạt Đảng phù hợp với điều kiện sức khỏe của đảng viên lớn tuổi.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng bà Nguyễn Thị Năm (đảng viên Chi bộ khu phố 8, phường Sài Gòn) tại nhà riêng của bà.