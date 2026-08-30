Từ tầng than sâu đến mái ấm của người thợ mỏ Hà Lầm

TP - Trong hành trình chinh phục những tầng than ngày càng xuống sâu, Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin xác định người lao động là yếu tố quyết định. Cùng với cơ giới hóa sản xuất, nâng cao thu nhập, doanh nghiệp đang đầu tư khu lưu trú 15 tầng, từng bước giải bài toán chỗ ở và tạo điều kiện để thợ mỏ gắn bó lâu dài.

Giữ nhịp sản xuất dưới những tầng sâu

Sau mỗi ca làm việc trong lòng đất, điều người thợ mỏ cần không chỉ là một bữa ăn đủ dinh dưỡng mà còn là không gian nghỉ ngơi an toàn, tiện nghi để phục hồi sức khỏe. Với những lao động đến từ các tỉnh xa, chỗ ở ổn định càng trở thành một trong những yếu tố quan trọng để họ yên tâm gắn bó với nghề.

Than Hà Lầm khởi công Dự án Khu lưu trú tập thể công nhân

Câu chuyện ấy càng rõ nét tại Công ty CP Than Hà Lầm, Vinacomin, một trong những đơn vị khai thác than hầm lò có lịch sử lâu đời tại Quảng Ninh. Trải qua 66 năm xây dựng và phát triển, từ những công trường khai thác thủ công, phân tán, Than Hà Lầm đã từng bước làm chủ công nghệ khai thác hiện đại, đưa sản xuất xuống những tầng than sâu.

Dự án khai thác phần dưới mức -50 mỏ Hà Lầm đánh dấu bước chuyển quan trọng khi doanh nghiệp mở vỉa bằng ba giếng đứng, đưa hoạt động khai thác xuống mức -300. Khi độ sâu khai thác tăng lên, điều kiện địa chất, thông gió, vận tải, thoát nước và bảo đảm an toàn cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn.

Than Hà Lầm thăm hỏi, tặng quà, động viên cán bộ, công nhân

Để duy trì sản xuất ổn định, Than Hà Lầm tập trung cơ giới hóa các công đoạn khai thác, đào lò, vận tải, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành. Các thiết bị hiện đại từng bước thay thế lao động thủ công ở những vị trí nặng nhọc, góp phần giảm sức lao động, nâng cao năng suất và cải thiện điều kiện làm việc trong hầm lò.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù đối mặt với khó khăn do điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu, địa chất phức tạp, giá vật tư đầu vào tăng, công ty vẫn duy trì nhịp độ sản xuất. Sản lượng than nguyên khai đạt 1.261.385 tấn, số mét lò đào mới đạt 6.469 m, sản lượng than tiêu thụ đạt 1.363.031 tấn.

Doanh thu trong nửa đầu năm đạt gần 1.912 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 24,6 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 22,456 triệu đồng/người/tháng, vượt kế hoạch công ty đề ra.

Hiện Than Hà Lầm có hơn 3.300 cán bộ, công nhân, người lao động, trong đó có 1.426 thợ lò. Một bộ phận không nhỏ lao động đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước. Xa gia đình, làm việc theo ca trong môi trường đặc thù, nhu cầu về chỗ ở, sinh hoạt và nghỉ ngơi của người lao động ngày càng lớn.

Phối cảnh Dự án Khu lưu trú tập thể công nhân khi hoàn thành

Trong khi đó, hệ thống nhà ở tập thể hiện có của công ty gồm 147 phòng, đã được khai thác gần như tối đa công suất. Số phòng này chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người lao động, nhất là công nhân hầm lò ở xa quê.

Bài toán nhân lực vì thế không thể chỉ giải quyết bằng tuyển dụng. Muốn thu hút và giữ chân thợ mỏ, doanh nghiệp phải đồng thời nâng cao thu nhập, bảo đảm an toàn, cải thiện môi trường làm việc, tạo cơ hội học tập, nâng cao tay nghề và chăm lo đời sống sau mỗi ca sản xuất.

Tháng 6/2026, Than Hà Lầm phát đi thông báo chào đón những lao động nghề khai thác mỏ hầm lò từng nghỉ việc trong giai đoạn 2020, 2025 quay trở lại làm việc. Cùng với cam kết về việc làm, thu nhập và chế độ bảo hiểm, công ty nhấn mạnh môi trường làm việc ngày càng hiện đại, an toàn cùng các chính sách phúc lợi dành cho người lao động.

Việc tìm lại những thợ mỏ đã có kinh nghiệm cho thấy nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực ổn định, lâu dài của doanh nghiệp. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để Than Hà Lầm tiếp tục đầu tư cho đời sống người lao động bằng những công trình cụ thể.

Xây mái ấm để thợ mỏ gắn bó lâu dài

Ngày 15/7/2026, Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin khởi công dự án khu lưu trú tập thể công nhân tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh. Công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở và tạo dựng môi trường sinh hoạt văn minh, hiện đại cho người lao động.

Theo thiết kế được phê duyệt, dự án được xây dựng trên diện tích 3.738m2, gồm một khối nhà có một tầng bán hầm, 14 tầng nổi và tầng tum. Tổng diện tích sàn của công trình khoảng 16.826m2.

Khu lưu trú được bố trí 377 căn hộ, mỗi căn có diện tích từ 23,7 đến 24,6m2 và phục vụ một người. Cách bố trí này phù hợp với đặc thù làm việc theo ca của thợ mỏ, giúp người lao động có không gian riêng để nghỉ ngơi, tái tạo sức khỏe sau thời gian làm việc trong hầm lò.

Cùng với các căn hộ, dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp và thoát nước, trạm xử lý nước thải, phòng cháy chữa cháy, cây xanh cùng các công trình phụ trợ. Tổng mức đầu tư của dự án là 270,4 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay thương mại và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác của công ty.

Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý IV/2028. Khi đó, năng lực bố trí chỗ ở cho người lao động của Than Hà Lầm sẽ được nâng lên đáng kể so với hệ thống 147 phòng hiện hữu.

Giá trị của khu lưu trú không chỉ nằm ở số lượng căn hộ. Với những thợ mỏ quê xa, một chỗ ở ổn định giúp giảm bớt chi phí sinh hoạt, thời gian đi lại và áp lực tìm thuê nhà. Không gian nghỉ ngơi thuận tiện cũng góp phần bảo đảm sức khỏe, giúp người lao động bước vào ca sản xuất với tâm lý ổn định hơn.

Trong khai thác hầm lò, sức khỏe và trạng thái tinh thần của mỗi công nhân có liên quan trực tiếp đến năng suất và an toàn lao động. Vì vậy, đầu tư chỗ ở cho thợ mỏ cũng chính là đầu tư cho chất lượng nguồn nhân lực và sự ổn định của sản xuất.

Khu lưu trú mới là một phần trong chuỗi hoạt động chăm lo người lao động được Than Hà Lầm triển khai thời gian qua. Trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, công ty đã thăm hỏi, hỗ trợ 124 gia đình công nhân thuộc diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động hoặc đang điều trị dài ngày, với tổng số tiền 185 triệu đồng.

Doanh nghiệp cũng dành 533 triệu đồng để thăm hỏi, tặng quà, động viên cán bộ, công nhân tại các đơn vị; đồng thời khảo sát, đề nghị hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 6 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Từ những tầng than sâu tới khu lưu trú đang được xây dựng trên mặt đất là một mạch nối xuyên suốt trong chiến lược phát triển của Than Hà Lầm. Một phía là đầu tư công nghệ, thiết bị và quản trị để nâng cao hiệu quả sản xuất; phía còn lại là chăm lo thu nhập, sức khỏe, tay nghề và chỗ ở cho người lao động.

Giữa một ngành nghề nặng nhọc và có yêu cầu cao về kỷ luật, an toàn, những căn hộ mới không đơn thuần là nơi lưu trú. Đó còn là điểm tựa để người thợ mỏ an cư, thêm gắn bó với doanh nghiệp và cùng Than Hà Lầm tiếp tục hành trình chinh phục những tầng than sâu.