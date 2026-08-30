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Bức ảnh người lính trang phục quân đội nhân dân trong mộ liệt sĩ chưa biết tên

Trương Định

TPO - Trong quá trình lấy mẫu xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang ở tỉnh Gia Lai, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện những kỷ vật đặc biệt, từ một di ảnh, cuốn album cũ đến những dòng chữ viết tay.

Ngày 29/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cho biết, trong quá trình lấy mẫu phục vụ xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn, lực lượng làm nhiệm vụ đã liên tiếp phát hiện nhiều kỷ vật.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Đức - Mỹ Châu (xã Phù Mỹ Bắc) lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một di ảnh tại phần mộ số 01, khu A, hàng 18.

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Bức ảnh được tìm thấy trong mộ liệt sĩ. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Gia Lai

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Tín (xã Vạn Đức), lực lượng chức năng phát hiện một kỷ vật đặc biệt trong phần mộ số 09, hàng 04, lô D. Kỷ vật là một cuốn sổ, album nhỏ đã cũ và hư hỏng theo thời gian. Tuy nhiên, bên trong vẫn còn lưu giữ một số hình ảnh và những dòng chữ viết tay.

Đáng chú ý, trong kỷ vật có hình ảnh một người chiến sĩ trong trang phục quân nhân, cùng một số thông tin được ghi chép. Tuy nhiên, do đã bị phai mờ, các thông tin này hiện chưa thể nhận diện đầy đủ.

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Những hiện vật, album ảnh được tìm thấy trong mộ liệt sĩ chưa biết tên. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Gia Lai
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Bức ảnh được phục dựng. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Gia Lai

Cũng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bồng Sơn (phường Bồng Sơn), lực lượng chức năng phát hiện một số kỷ vật tại ngôi mộ số 08, hàng số 4, khu B.

Qua quá trình thu thập, bảo quản và phục hồi, lực lượng chức năng đọc được những dòng chữ viết tay còn lưu lại trên giấy, trong đó có thông tin: “Trần Văn Lộc, chức vụ: Tiểu đội trưởng. Cùng với đó là những mảnh vật dụng, giấy tờ đã bị thời gian làm hư hỏng, mục nát.

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Những hiện vật được tìm thấy trong mộ liệt sĩ. Ảnh: Huỳnh Trước.

Theo cơ quan chức năng, những kỷ vật được tìm thấy dù ít ỏi nhưng có thể trở thành manh mối quan trọng, giúp cơ quan chức năng xác minh, đối chiếu và tìm lại danh tính những liệt sĩ đã nằm lại nơi đây suốt nhiều năm.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai mong các cựu chiến binh, đồng đội từng chiến đấu, công tác cùng các liệt sĩ; thân nhân liệt sĩ và những người biết thông tin liên quan đến các phần mộ, kỷ vật hoặc hình ảnh nói trên cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác xác minh, đối chiếu.

Trương Định
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