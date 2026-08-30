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7 tỉnh/thành phố miền Bắc đón mưa lớn từ đêm nay

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo từ đêm nay (30/8), phần lớn khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội sẽ đón một đợt mưa lớn. Từ ngày mai (31/8), mưa mở rộng ra khu vực từ Thanh Hoá đến Huế.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục chạy qua miền Bắc và Bắc Trung Bộ nên từ đêm 30/8 đến ngày 31/8, các tỉnh thành phố ở miền Bắc gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lạng Sơn sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30–60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm.

Thủ đô Hà Nội đêm nay đến ngày mai sẽ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30 - 50mm, có nơi trên 80mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sau đợt mưa này, trong hai ngày cuối của kỳ nghỉ lễ (1-2/9), miền Bắc sẽ có thời tiết khá tốt, mang đặc trưng của mùa thu với nắng nhẹ, gió mát.

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Hà Nội đón mưa lớn từ đêm nay (30/8).

Khu vực Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế từ ngày 31/8–1/9 cũng sẽ đón một đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa từ 50–100mm, có nơi trên 180mm.

Trước khi đón đợt mưa lớn này, ngày và đêm nay (30/8), các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị cũng có mưa rào và và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Trong khi đó, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cũ hôm nay tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 38 độ. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, riêng Khánh Hoà – Bình Thuận cũ 25-27 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, trong chiều và tối nay cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Nguyễn Hoài
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