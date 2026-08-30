300 tấn chất thải từ vụ cháy được bán ra ngoài làm vật liệu san lấp ruộng

TPO - Lợi dụng việc được giao thu gom, xử lý chất thải sau sự cố cháy nhà xưởng, Lê Văn Tâm, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tâm Oanh chỉ đạo nhân viên bán số chất thải ra bên ngoài để thu lợi. Gần 300 tấn chất thải sau đó bị đưa đến các thửa ruộng tại thôn Lỗ Quynh, xã Tề Lỗ để đổ, san lấp trái phép.

Ngày 29/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự gây ô nhiễm môi trường, xảy ra tại thôn Lỗ Quynh, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ.

Công an thi hành lệnh bắt Lê Văn Tâm, đối tượng chủ mưu trong vụ việc đổ gần 300 tấn rác thải ra môi trường.

Theo đó, 3 bị can gồm: Lê Văn Tâm (SN 1999), Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tâm Oanh; Nguyễn Văn Khang (SN 1975) nhân viên Công ty TNHH thương mại Tâm Oanh và Hoàng Văn Trung (SN 1985). Cả 3 đối tượng đều trú tại xã Tề Lỗ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, sau sự cố cháy nhà xưởng tại của doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Bình Xuyên (xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ), Công ty TNHH thương mại Tâm Oanh được thực hiện việc thu gom, tháo dỡ và xử lý chất thải rắn thông thường phát sinh từ sự cố.

Lợi dụng hoạt động này, Lê Văn Tâm đã chỉ đạo Nguyễn Văn Khang bán số chất thải thu gom được ra bên ngoài nhằm thu lợi bất chính. Khang thuê phương tiện vận chuyển và bán toàn bộ số chất thải cho Hoàng Văn Trung.

Sau khi tiếp nhận, Hoàng Văn Trung đưa số chất thải trên đến khu vực các thửa đất ruộng tại thôn Lỗ Quynh, xã Tề Lỗ, rồi tổ chức đổ, san lấp trái phép.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định tổng khối lượng chất thải rắn thông thường bị các đối tượng đổ, thải trái pháp luật ra môi trường gần 300 tấn.

Hành vi của các đối tượng không chỉ vi phạm quy định về quản lý, xử lý chất thải mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trường, đất sản xuất và đời sống của người dân tại khu vực.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đối tượng để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.