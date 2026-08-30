Nghị sĩ Nga đề nghị dùng AI để ‘nhử mồi’ tội phạm ấu dâm, xử lý cả người mua dâm, coi phá thai là án tử hình

TPO - Từ phá thai, thụ thai trong ống nghiệm (IVF), mang thai hộ đến án tử hình, mại dâm, người di cư, người có nguy cơ phạm tội tình dục với trẻ vị thành niên, thành viên Hạ viện Nga Vitaly Milonov đưa ra hàng loạt quan điểm cứng rắn trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Nga News.ru ngày 30/8, trong đó có những phát biểu gây tranh luận mạnh về quyền sinh sản, đạo đức xã hội và chính sách hình sự.

“Phá thai là án tử hình”

Theo ông Vitaly Milonov, vấn đề phá thai tại Nga không đơn thuần nằm ở việc hợp pháp hay bất hợp pháp, mà sâu xa hơn là thái độ của xã hội đối với hành vi này.

Ông Milonov cho rằng, nếu có quyết tâm chính trị, nhà chức trách hoàn toàn có thể cấm phá thai. Tuy nhiên, một lệnh cấm như vậy có thể không nhận được sự đồng thuận của xã hội. Vì thế, theo ông, điều quan trọng trước tiên là thay đổi nhận thức của người dân.

“Vấn đề chính của phá thai ở đất nước chúng ta không phải là việc nó được cho phép, mà là tính chính danh của nó trong xã hội”, ông nhận định.

Nghị sĩ Hạ viện Nga Vitaly Milonov. Ảnh: News.ru.

Nghị sĩ Milonov lập luận rằng, từ thời Lenin, phá thai dần được xã hội Nga nhìn nhận như một hiện tượng bình thường đối với gia đình, phụ nữ và nam giới. Theo ông, cách nhìn này đã chuyển phá thai từ vấn đề đạo đức sang một thủ thuật y tế thông thường, trong khi bản chất của hành vi, theo quan điểm của ông, không thay đổi.

Quan điểm gây chú ý nhất xuất hiện khi ông so sánh phá thai với án tử hình.

Ông Milonov nói thai nhi là một sinh mạng đang tồn tại và không thể được xem như một thực thể không có giá trị chỉ vì chưa chào đời. Ông thậm chí cho rằng phá thai vì những lý do xã hội như muốn mua nhà, trả khoản vay thế chấp hay đi du lịch có thể được so sánh với việc tước đoạt mạng sống.

“Tôi sẽ so sánh phá thai với án tử hình”, ông nói, đồng thời lập luận rằng điểm khác biệt là án tử hình được quyết định bởi tòa án, còn trong trường hợp phá thai, quyết định được đưa ra mà không cần một thủ tục xét xử.

Chấp nhận IVF nhưng phản đối sàng lọc phôi

Quan điểm của nghị sĩ Milonov đối với IVF có phần mềm hơn, nhưng vẫn đặt ra những điều kiện nghiêm ngặt.

Ông cho rằng IVF ban đầu là một công nghệ “cực kỳ man rợ”, nhưng hiện nay có thể chấp nhận nếu không đi kèm với điều mà ông gọi là “thuyết ưu sinh”, tức lựa chọn hoặc loại bỏ con người dựa trên các tiêu chí nhất định, cũng như không dẫn tới việc hủy bỏ những trứng đã thụ tinh.

Theo nghị sĩ Nga, IVF đã trở thành một công nghệ được sử dụng rộng rãi và đồng thời là một lĩnh vực kinh doanh. Ông cho rằng, tiếng nói của khoa học cơ bản và toàn diện chưa được lắng nghe đầy đủ trong cuộc tranh luận về công nghệ sinh sản.

Ông Milonov cũng chuyển sang công kích một vấn đề gây tranh cãi khác: mang thai hộ.

Ông phản đối việc thương mại hóa quá trình mang thai và gọi những phụ nữ mang thai hộ là “lồng ấp sinh học” cho người khác. Theo ông, đây là một cơ chế không thể chấp nhận về mặt đạo đức vì cơ thể của phụ nữ nghèo có nguy cơ bị biến thành công cụ phục vụ những người giàu có.

Ông đặc biệt nhấn mạnh sự khác biệt giữa người phụ nữ mang thai và người có quan hệ di truyền với đứa trẻ. Theo lập luận của vị nghị sĩ, trong chín tháng mang thai, thai nhi nghe giọng nói, nhịp tim và cảm nhận cơ thể của người mang thai.

Từ đó, ông kết luận rằng việc ký hợp đồng rồi trao đứa trẻ cho một người phụ nữ khác có thể gây ra cú sốc lớn cho trẻ sơ sinh. Ông gọi mang thai hộ là một hành vi “chống lại ý Chúa” và cho rằng con người không nên tìm cách thay thế những gì ông xem là sự sắp đặt của tự nhiên và tôn giáo bằng tiền bạc.

Nghị sĩ Nga cho rằng có thể chấp nhận IVF nếu không sàng lọc phôi, tức là không hủy bỏ những trứng đã thụ tinh. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Coi các bà mẹ nhiều con là công chức

Từ câu chuyện phá thai và sinh sản, ông Milonov chuyển sang một vấn đề có ý nghĩa lớn đối với tương lai dân số Nga: làm thế nào để khuyến khích các gia đình sinh nhiều con.

Ông phản đối việc mở rộng các khoản “lương cho cha mẹ” một cách đại trà vì cho rằng ngân sách không có đủ nguồn lực để hỗ trợ tất cả những người không đi làm.

Tuy nhiên, với những gia đình có từ năm con trở lên, ông cho rằng cần có một cơ chế hỗ trợ đặc biệt. Theo nghị sĩ Milonov, những bà mẹ này thường không thể đi làm bên ngoài vì phải chăm sóc con cái, nhưng công việc của họ lại mang một chức năng xã hội đặc biệt.

“Tôi sẽ đánh đồng họ với các công chức”, ông nói.

Ông cho rằng, xã hội đang đánh giá thấp công việc chăm sóc và nuôi dạy trẻ. Một người phụ nữ không có con nhưng đi làm vẫn tích lũy thâm niên lao động và đóng bảo hiểm, trong khi một bà mẹ dành phần lớn cuộc đời chăm sóc con có thể có rất ít thời gian làm việc chính thức.

Nghị sĩ Milonov cho biết Nga đã bắt đầu giải quyết vấn đề này khi đưa thời gian nuôi con vào hệ thống lương hưu và thâm niên bảo hiểm.

Đáng chú ý, ông cũng bác bỏ những đề xuất trợ cấp lớn nhưng không có nguồn tài chính rõ ràng. Ông cảnh báo các sáng kiến mang tính dân túy có thể tạo kỳ vọng cho các gia đình rồi cuối cùng bị chính phủ bác bỏ vì thiếu tiền.

Ông nói rằng, ngay cả gia đình của một nghị sĩ Duma Quốc gia (Hạ viện) như ông cũng phải đối mặt gánh nặng tài chính lớn khi có sáu người con.

Với những gia đình có từ năm con trở lên, ông Milonov cho rằng cần có một cơ chế hỗ trợ đặc biệt. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Không muốn “tuần làm việc sáu ngày”, nhưng muốn giảm giờ làm

Trái với quan điểm cứng rắn về nhiều vấn đề xã hội, nghị sĩ Milonov lại phản đối việc mặc định áp dụng tuần làm việc sáu ngày.

Ông cho rằng sáng kiến này có thể đã bị hiểu sai, đồng thời đề xuất một cách tiếp cận khác: pháp luật nên cho phép những người muốn làm thêm được làm thêm, nhưng không biến việc làm thêm thành nghĩa vụ đối với tất cả người lao động.

Ông Milonov thậm chí đề xuất giảm thời gian làm việc tiêu chuẩn từ tám xuống bảy giờ mỗi ngày hoặc biến một buổi giữa tuần thành thời gian nghỉ.

Theo ông, lý do là cường độ công việc hiện đại đã tăng mạnh. Người lao động ngày nay có thể bị gọi qua điện thoại, tin nhắn công việc hoặc các phần mềm quản lý ngay cả khi đang nghỉ, thậm chí vào ban đêm.

Ông lập luận rằng, giảm thời gian làm việc không nhất thiết làm giảm năng suất. Ngược lại, khi có thêm thời gian nghỉ ngơi, người lao động có thể có động lực và hiệu quả cao hơn.

“Nếu một người muốn làm thêm, họ có thể làm tới 16 giờ. Nhưng đó là quyền cá nhân của người đó, chứ không phải nghĩa vụ của người sử dụng lao động”, ông nói.

Dùng AI để phát hiện “yêu râu xanh” tiềm năng

Một trong những đề xuất gây tranh luận nhất của Milonov liên quan đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện những người có nguy cơ phạm tội tình dục đối với trẻ vị thành niên.

Ông cho biết, một số quốc gia đã sử dụng các phương thức tương tự, trong đó lực lượng thực thi pháp luật xây dựng những hồ sơ giả về trẻ vị thành niên để làm “mồi nhử” đối với những người có hành vi nguy hiểm.

Theo ông, hệ thống giám sát bằng AI có thể giúp phát hiện hành vi đáng ngờ ngay ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội, thay vì chờ đến khi một đứa trẻ thực sự trở thành nạn nhân.

Tuy nhiên, ông Milonov thừa nhận vấn đề pháp lý rất phức tạp. Những người phản đối cho rằng việc tạo ra “mồi nhử” để bắt một người chưa thực hiện hành vi phạm tội có thể trở thành hành vi khiêu khích hoặc gài bẫy.

Ông Milonov cũng cho rằng, những người phạm tội tình dục với trẻ em không chỉ cần bị cách ly mà trong một số trường hợp còn cần được điều trị tại các cơ sở y tế khép kín nhằm cố gắng kiểm soát và điều chỉnh hành vi.

Trong khi đó, ông lại gọi đề xuất lập một “sổ đăng ký tội phạm ấu dâm” riêng là một ý tưởng mang tính dân túy. Theo ông, Nga đã có cơ sở dữ liệu liên bang về những người bị kết án hình sự và việc lập thêm một danh sách riêng là không cần thiết.

Lực lượng thực thi pháp luật một số nước đã xây dựng những hồ sơ giả về trẻ vị thành niên để làm “mồi nhử” tội phạm ấu dâm tiềm năng. Minh họa: BBC.

Không ủng hộ khôi phục án tử hình

Đáng chú ý, dù so sánh phá thai với án tử hình, nghị sĩ Milonov lại không ủng hộ việc khôi phục án tử hình, kể cả đối với những kẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Lý do ông đưa ra là nguy cơ sai lầm tư pháp.

Theo ông Milonov, lịch sử tố tụng hình sự cho thấy đã có những trường hợp người vô tội bị kết án và thậm chí bị hành quyết. Không có hệ thống nào có thể bảo đảm tuyệt đối rằng mọi bản án đều chính xác.

Ông dẫn trường hợp vụ án Andrei Chikatilo để minh họa cho nguy cơ một người vô tội có thể bị kết án oan. Do sai lầm điều tra, một số người vô tội bị xử tử trong quá trình truy tìm hung thủ thật sự - Chikatilo, kẻ cuối cùng bị bắt năm 1990 và bị kết án tử hình vì 52 vụ giết người (phụ nữ và trẻ em).

Ông Milonov cũng phân biệt rất rõ giữa việc tiêu diệt một đối phương trên chiến trường và hành quyết một tù nhân. Ông cho biết từng là pháo binh và điều phối hỏa lực trong chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng nhấn mạnh rằng khi một đối phương đã bị bắt giữ, việc giết người đó là điều không thể chấp nhận.

Theo ông, tù chung thân đối với những người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng còn là hình phạt nặng hơn xử bắn.

Mại dâm, người di cư và quan điểm “không được sợ hãi”

Trong phần cuối cuộc phỏng vấn, nghị sĩ Milonov tiếp tục đưa ra những quan điểm rất cứng rắn về mại dâm.

Ông cho rằng không thể chỉ xử lý những phụ nữ cung cấp dịch vụ tình dục mà bỏ qua những người mua dịch vụ. Theo ông, chính nhu cầu tạo ra thị trường và khách hàng phải được coi là một phần của vấn đề.

Ông Milonov bác bỏ quan điểm cho rằng mại dâm là “nghề lâu đời nhất” và không thể bị loại bỏ. Ông so sánh với tội phạm giết người và cướp tài sản: dù không quốc gia nào xóa bỏ hoàn toàn được những tội này, xã hội vẫn phải quyết định mức độ và cách thức chống lại chúng.

Về nhập cư, quan điểm của nghị sĩ Milonov lại có một điểm đáng chú ý: ông cho rằng, Nga không nên đóng cửa với người nhập cư nước ngoài.

Ông nhấn mạnh rằng, lịch sử Nga, đặc biệt là lịch sử thành phố St. Petersburg, gắn với đóng góp của những người đến từ bên ngoài. Vấn đề, theo ông, nằm ở việc người nhập cư có hòa nhập với xã hội hay không.

“Nói rằng chúng ta sợ người di cư có nghĩa là thừa nhận sự yếu đuối của mình”, ông nhận định.

Theo nghị sĩ Milonov, người đến Nga phải tôn trọng truyền thống, học ngôn ngữ và trở thành thành viên đầy đủ của xã hội. Ông phản đối việc hình thành những khu vực khép kín, nơi người nhập cư sống tách biệt với cộng đồng bản địa.

Ông thậm chí liên hệ vấn đề di cư với tỷ lệ sinh và phá thai, cho rằng một quốc gia thiếu người sẽ phải tiếp nhận dân cư từ bên ngoài.

Ông Milonov cho rằng, Nga không nên đóng cửa với người nhập cư nước ngoài. Ảnh: News.ru.

“Đôi khi cần phải bị ăn đòn”

Cuộc phỏng vấn kết thúc bằng một chủ đề hoàn toàn khác: quyền anh.

Ông Milonov từng bước lên võ đài đối đầu với nghệ sĩ lập dị Nikita Dzhigurda trong một trận đấu vào tháng 10/2021. Nhưng ông khẳng định mình chưa bao giờ thực sự tập quyền anh và cho biết sẽ không tái đấu.

“Đôi khi một người hoạt động công chúng cần phải bị ăn đòn để suy nghĩ lại về bản thân”, ông nói.

Theo ông Milonov, trải nghiệm trên võ đài giúp con người bớt tự mãn và không quá đề cao bản thân. Tuy nhiên, ông thừa nhận quyền anh “hoàn toàn không phải chuyện của mình”, đặc biệt khi phải chịu những cú đánh trong một trận đấu không găng.

Diễn viên Nikita Dzhigurda. Ảnh: News.ru.