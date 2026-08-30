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Nguyễn Văn Chung bị loại

Ngọc Ánh

TPO - Công diễn 3 của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 khép lại với kết quả Phùng Minh Cương, Neko Lê, Nguyễn Văn Chung và Đại Nghĩa phải dừng cuộc chơi. Tập 9 cũng ghi nhận Nhà Bềnh Bồng dẫn đầu bảng xếp hạng, It’s Charles trở thành Chiến tướng.

Tập 9 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 công bố kết quả Công diễn 3 sau hai vòng thi. Nhà Bềnh Bồng đứng đầu bảng xếp hạng, Nhà Rực Rỡ xếp thứ hai, qua đó toàn bộ thành viên của hai nhà được an toàn.

It’s Charles được các anh tài bình chọn trở thành Chiến tướng Công diễn 3. Bốn anh tài phải dừng cuộc chơi, đánh dấu lần loại nhiều người chơi nhất từ đầu chương trình.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ba nghệ sĩ bị loại

Sau khi Nhà Bềnh Bồng và Rực Rỡ giành hai vị trí cao nhất, bốn nhà còn lại gồm Nhà Nguyên Tố, Quý Tử, Hợp Lực và Mỹ Mãn phải đối diện chia tay thành viên. Theo luật, mỗi nhà chỉ bảo vệ hai trong ba người sở hữu điểm hỏa lực thấp nhất.

Kết quả, Phùng Minh Cương, Neko Lê, Nguyễn Văn Chung và Đại Nghĩa phải dừng hành trình.

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Bốn nghệ sĩ rời chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Là thủ lĩnh Nhà Nguyên Tố, Cheng khó chấp nhận khi người phải ra về là Phùng Minh Cương. Anh nói nếu người bị loại là mình, anh nhẹ nhõm hơn.

Phùng Minh Cương xúc động trước tình cảm các thành viên. Anh cho biết mối quan hệ trong Nhà không đơn thuần dừng ở việc lập đội để biểu diễn mà đã gắn bó như người một nhà.

Neko Lê bình thản đón nhận kết quả. Anh cho rằng Mew Amazing và Hoàng Tôn xứng đáng đi tiếp, trong khi bản thân hoàn thành những điều còn dang dở từ mùa 2024. Với anh, dừng lại ở Công diễn 3 là kết thúc phù hợp.

Sự ra về của Đại Nghĩa khiến Huỳnh Lập xúc động và ngỡ ngàng. Nam diễn viên cho biết Đại Nghĩa là người đồng hành với anh từ công diễn đầu tiên, cũng là một trong những thành viên có nhiều sự đồng điệu nhất.

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Khoảnh khắc chia tay xúc động giữa các anh tài.

"Ai bước vào cũng đều là bất ngờ đối với mình. Nhưng khi thấy anh Nghĩa, tôi rất sốc", Huỳnh Lập nói.

Nguyễn Văn Chung nói không hối tiếc khi tham gia chương trình. Nhạc sĩ có cơ hội thử sức với rap, đu dây, múa phượng, thổi sáo và làm việc cùng nhiều nghệ sĩ trước đây chưa từng cộng tác. "Với tôi, điều đáng giá nhất là sự kết nối hình thành giữa các thành viên", nhạc sĩ nói.

Nhiều anh tài như Cheng, Huỳnh Lập, Hoàng Dũng, Duy Khánh, Hoàng Rob khóc nấc khi phải chia tay đồng đội.

Các màn truy kích và thi đấu kết hợp

Diễn biến Công diễn 3 bắt đầu từ tập 8 và tiếp tục trong tập 9 với ba màn truy kích còn lại của Nhà Hợp Lực, Rực Rỡ và Mỹ Mãn.

Nhà Hợp Lực gồm Thái VG, Đinh Mạnh Ninh, Trịnh Thăng Bình, Nguyễn Văn Chung và Tùng Mint lựa chọn không khí thập niên 1990 cho tiết mục.

Từ câu sample: “Nhớ khi xưa lạ nhau”, Nguyễn Văn Chung đề xuất khai thác tuổi trẻ của thế hệ trước và khoảng cách giữa các thế hệ. Con gái Thái VG, Thái Linh, cũng xuất hiện hỗ trợ bố trên sân khấu.

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Con gái của Thái VG gây bất ngờ trên sân khấu.

Nhà Rực Rỡ khai thác hình ảnh vòng xoay ngựa gỗ trong bối cảnh giả tưởng hậu tận thế. Tiết mục sử dụng chất liệu hip-hop, tạo không gian để các thành viên thể hiện sở trường riêng.

Thỏ Da LAB trở lại với rap và fast flow, Hoàng Dũng thử sức màu sắc khác hình ảnh singer-songwriter thường thấy, trong khi Thanh Duy viết phần melody.

Nhà Mỹ Mãn trình diễn Khắp chốn thiên hà, xây dựng sân khấu từ các nhân vật thần thoại và cổ tích.

Kết quả, Nhà Hợp Lực, Mỹ Mãn và Nguyên Tố không truy kích thành công đối thủ.

Ở vòng thi đấu kết hợp, 6 Nhà được chia thành hai liên minh. Liên minh một gồm Nguyên Tố, Bềnh Bồng và Rực Rỡ, cử It’s Charles, Will và K.O trình diễn Buồn thì cứ khóc đi. Dù K.O gặp vấn đề sức khỏe trong quá trình chuẩn bị, ba thành viên vẫn hoàn thành tiết mục và nhận 2.530 điểm.

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It’s Charles, Will và K.O trình diễn Buồn thì cứ khóc đi.

Liên minh 2 gồm Quý Tử, Hợp Lực và Mỹ Mãn lựa chọn Tùng Mint, Hoàng Tôn và Đông Hùng trình diễn Xuân thì. Đây là thử thách lớn với Tùng Mint khi anh vốn hoạt động nhiều ở hip-hop và diễn xuất, trong khi hai đồng đội đều có thế mạnh về vocal.

Sau phần trình diễn, Tùng Mint rưng rưng cảm ơn Đông Hùng và Hoàng Tôn đã giúp anh có cơ hội đứng trên sân khấu “giống như ca sĩ thực thụ”. Anh gọi đây là khoảnh khắc đặc biệt và quan trọng nhất trong 17 năm làm nghề.

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Công diễn 3 khép lại với những màn trình diễn đầy màu sắc cùng nhiều diễn biến bất ngờ.

Xuân thì giúp Liên minh 2 giành 2.580 điểm, cao hơn 50 điểm so với Liên minh một.

Khép lại công diễn 3, Nhà Bềnh Bồng đứng đầu, Nhà Rực Rỡ xếp thứ hai. It’s Charles nhận danh hiệu Chiến tướng. Phùng Minh Cương, Neko Lê, Nguyễn Văn Chung và Đại Nghĩa kết thúc hành trình tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Ngọc Ánh
#Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 #kết quả Công diễn 3 #Phùng Minh Cương dừng chân #Neko Lê Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai #Nguyễn Văn Chung Đại Nghĩa #Tùng Mint

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