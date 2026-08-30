Nghịch tử bóp cổ mẹ tử vong vì không muốn chăm sóc

TPO - Sau khi uống rượu, Phạm Trường Giang vào phòng ngủ của mẹ ruột đang bị chấn thương sọ não, đi lại khó khăn rồi bóp cổ nạn nhân đến tử vong. Giang sau đó thông báo cho các chị mẹ đã chết nhưng không nói việc mình gây án.

Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Phạm Trường Giang (SN 1992, cư trú ấp Tri Tôn, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Đ.K.H. (SN 1966, cư trú ấp Tri Tôn, xã Hòn Đất) sống cùng con trai út là Phạm Trường Giang và cháu nội tại nhà riêng. Các con gái của bà H. đều đã lập gia đình và ở riêng.

Bị can Phạm Trường Giang.

Sau khi ly hôn, Giang có biểu hiện nghiện rượu. Tháng 1/2026, bà H. bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não, đi lại khó khăn, phải nằm trên giường trong phòng ngủ. Từ đó, việc chăm sóc, sinh hoạt hằng ngày của bà H. chủ yếu do Giang đảm nhận.

Khoảng 20h10 ngày 23/8, sau khi uống rượu, Giang vào phòng ngủ vệ sinh và thay quần áo cho mẹ. Trong lúc này, Giang nảy sinh bực tức vì cho rằng mình phải chăm sóc mẹ trong thời gian dài nên muốn sát hại bà H. để không còn phải lo lắng, chăm sóc.

Theo cơ quan điều tra, Giang đã dùng tay bóp cổ bà H. cho đến khi nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Giang thông báo cho các chị gái rằng mẹ đã chết nhưng không nói việc mình bóp cổ mẹ. Các chị của Giang sau đó về nhà, chuẩn bị lo hậu sự cho bà H.

Tuy nhiên, nhận thấy sự việc có dấu hiệu bất thường, người thân trong gia đình nghi ngờ và phát giác hành vi của Giang nên đến Công an xã Hòn Đất trình báo.

Đến khoảng 13h ngày 24/8, Phạm Trường Giang đến Công an xã Hòn Đất đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.