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Hà Nội sắp cưỡng chế loạt biệt thự ‘xẻ thịt’ đất rừng quanh hồ Đồng Đò

Trần Hoàng

TPO - Nhằm xử lý dứt điểm các công trình vi phạm, UBND xã Kim Anh (TP. Hà Nội) sẽ tổ chức cưỡng chế khắc phục hậu quả đối với 4 trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn thôn Thái Vụ vào ngày 4/9/2026.

Thông tin từ UBND xã Kim Anh cho biết, chính quyền địa phương sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng.

Các công trình vi phạm này đều nằm tại khu vực thôn Thái Vụ, xã Kim Anh, TP. Hà Nội. Trong đó, có 4 trường hợp vi phạm quy mô lớn bị xử lý bao gồm:

Trường hợp thứ nhất là, ông N.V.T, chủ công trình có tên gọi SOLARA ĐỒNG ĐÒ, vi phạm có tổng diện tích 475,0m2, bao gồm nhiều hạng mục kiên cố như nhà 2 tầng 1 tum, nhà 1 tầng, nhà cấp 4, bể bơi và hệ thống cổng sắt, sân gạch, tường rào.

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Công trình có tên gọi SOLARA ĐỒNG ĐÒ, vi phạm có tổng diện tích gần 500m2 sẽ bị cưỡng chế

Thứ hai là, bà P.T.T.B là chủ sở hữu Homestay Huy Hoàng nơi có hàng loạt công trình khung sắt kết hợp sàn bê tông, tường xây gạch và ốp gỗ; đáng chú ý có hạng mục bể bơi rộng 187,2m2 và sân bê tông rộng 206,2m2.

Thứ ba là, công trình của ông N.T.D. vi phạm trên tổng diện tích là 160,5m2, gồm 3 cụm công trình khung sắt, mái che bạt có chiều cao từ 3,5m đến 4,5m.

Thứ tư là, ông N.V.H có xây dựng công trình vi phạm có diện tích 154 m2 với kết cấu móng xây gạch chỉ, liên kết vữa xi măng cát cao 3,0m so với cốt nền đất tự nhiên.

Để đảm bảo cuộc cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng tiến độ, UBND xã Kim Anh đã huy động sự phối hợp của nhiều lực lượng chức năng. Quá trình tháo dỡ sẽ có sự tham gia của các phương tiện cơ giới hạng nặng như xe cẩu tự hành 80 tấn, máy múc gầu ngoàm, máy cắt hơi...

Lịch cưỡng chế tại hiện trường sẽ chính thức bắt đầu từ 8 giờ phút sáng ngày 4/9/2026 (thứ Sáu). Lực lượng Công an xã cũng đã xây dựng các phương án dự phòng, kiên quyết áp dụng các biện pháp trấn áp, đưa những đối tượng có hành vi chống đối, cản trở ra khỏi khu vực hiện trường để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tuyệt đối không để vi phạm tái diễn

Sau khi hoàn tất việc cưỡng chế, chính quyền địa phương cam kết thường xuyên kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để tái diễn tình trạng vi phạm trên phần đất đã được xử lý.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã thông tin về kết quả kiểm tra, xác minh về các vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn trên địa bàn xã Kim Anh. Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường được công bố sau phản ánh về các vi phạm kéo dài quanh khu vực hồ Đồng Đò, đất rừng phòng hộ Sóc Sơn.

Kết quả kiểm tra trực tiếp 6 vị trí báo chí phản ánh xác định: có 1 trường hợp phát sinh trước ngày 1/7/2025 và 5 trường hợp phát sinh sau ngày 1/7/2025 (thời điểm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp).

Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm của UBND xã Kim Anh chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý, để các vi phạm mới kéo dài và đi vào hoạt động trái phép. Trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách kinh tế và Trưởng phòng Kinh tế xã Kim Anh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo UBND xã Kim Anh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý dứt điểm 3 trường hợp vi phạm tồn đọng trước ngày 30/9/2026; đồng thời tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Bên cạnh đó, Sở yêu cầu địa phương phải tăng cường tuần tra, tuyệt đối không để hình thành các công trình kiên cố, villa, homestay trái phép mới trên địa bàn rừng phòng hộ Sóc Sơn.

Trần Hoàng
#Hà Nội #Vi phạm đất đai #Cưỡng chế đất đai #Xây dựng trái phép #Rừng phòng hộ Sóc Sơn #Hồ Đồng Đò #Vi phạm quanh hồ Đồng Đò #UBND xã Kim Anh #Xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn

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