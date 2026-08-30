Nửa thế kỷ giữ gìn ký ức: Vườn thú Hà Nội bước vào tương lai

TP - Trải qua chặng đường 50 năm thành lập và phát triển, Vườn thú Hà Nội (Công viên Thủ Lệ) không chỉ đã và đang là một không gian nuôi dưỡng và bảo tồn động vật giữa lòng Thủ đô mà còn là một phần ký ức của nhiều thế hệ. Một không gian sinh thái, giáo dục và văn hóa giàu bản sắc giữa Thủ đô đang đổi thay từng ngày.

Năm mươi năm xây dựng, phát triển

Vườn thú Hà Nội ra đời từ năm 1976, những ngày đầu của đất nước thống nhất. Khi đó, một số lượng động vật từ Vườn Bách Thảo được chuyển về khu vực Thủ Lệ, mở ra chặng đường phát triển mới. Từ cơ sở ban đầu với chỉ 300 cá thể thuộc 30 loài, trong những điều kiện thiếu thốn, qua 50 năm, số lượng động vật tăng gấp đôi lên 600 cá thể, các loài phong phú gấp ba lên 90 loài. Vườn thú không chỉ nuôi dưỡng mà còn triển khai bảo tồn, nhân nuôi sinh sản, nghiên cứu khoa học…

Lãnh đạo TP Hà Nội đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển Vườn thú Hà Nội - Công viên Thủ Lệ

Nhưng điều khiến Công viên Thủ Lệ (tên gọi khác của Vườn thú Hà Nội) thực sự quý báu là ý nghĩa ký ức mà nơi này mang theo. Với nhiều thế hệ người Hà Nội, nơi đây là điểm dừng chân của tuổi thơ. Bao nhiêu em nhỏ được cha mẹ đưa đến đây lần đầu tiên, những ánh mắt háo hức khi được tận mắt nhìn voi, khỉ, sư tử, hươu... Những tấm ảnh gia đình bên hồ nước xanh, những nụ cười trẻ thơ rạng rỡ mà dù bao năm tháng trôi qua vẫn sáng rõ.

Thành phố thay đổi từng ngày, nhưng những ký ức về Công viên Thủ Lệ vẫn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những người một thời được cha mẹ đưa đi xem voi, sau này lại đưa con, đưa cháu trở lại. Công viên Thủ Lệ như sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại.

Không gian giáo dục, trải nghiệm và bảo tồn của Thủ đô

Chia sẻ tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Vườn thú Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, đây cũng từng là nơi lưu giữ những ký ức đẹp đẽ, một phần tuổi thơ của ông.

Về các nhiệm vụ của Vườn thú Hà Nội, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu Vườn thú cần tiếp tục chăm lo các công việc hằng ngày, lấy chất lượng chăm sóc và phúc lợi động vật, vệ sinh môi trường, cảnh quan làm nền tảng. “Mỗi chuồng nuôi, đường dạo, thảm cỏ đều góp phần tạo nên hình ảnh chung của Vườn thú”, ông nhấn mạnh.

Ông Dũng đề nghị phải lắng nghe mọi ý kiến từ du khách, người dân và báo chí. "Mỗi nhận xét đều là cơ hội để chúng ta kịp thời điều chỉnh, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ". Đặc biệt, Phó Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh công tác giáo dục bảo tồn, mong muốn mỗi em nhỏ khi đến Vườn thú không chỉ có buổi vui chơi, mà còn hiểu thêm về thế giới tự nhiên, biết yêu quý muôn loài và hình thành ý thức bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch Hà Nội cũng chỉ đạo cải tạo, nâng cấp tổng thể Công viên Thủ Lệ một cách đồng bộ, hài hòa giữa hiện đại hóa và gìn giữ cây xanh, mặt nước, những dấu ấn ký ức. Không gian Vườn thú cần thân thiện, hấp dẫn và giàu giá trị giáo dục…

Thay mặt Vườn thú Hà Nội, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội Nguyễn Sĩ Dũng cam kết, Vườn thú sẽ bước vào giai đoạn mới với trọng tâm đổi mới quản trị, ứng dụng công nghệ số, mở rộng hợp tác chuyên môn, hội nhập quốc tế; xây dựng tập thể đoàn kết, chuyên nghiệp; đào tạo đội ngũ; sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển bền vững.

Vườn thú cam kết khẳng định vai trò là không gian giáo dục, trải nghiệm và bảo tồn của Thủ đô. Tăng cường hợp tác với trường học, viện nghiên cứu; phát triển chương trình giáo dục sáng tạo. Mục tiêu làm cho Vườn thú ngày càng xanh, sạch, đẹp, nhân văn, chuyên nghiệp.