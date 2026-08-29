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Bến xe Hà Nội: 'Chạy nước rút' chuẩn bị cao điểm Quốc khánh 2/9

nhóm PVTS

TP - Để đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công ty CP Bến xe Hà Nội có kế hoạch phục vụ cao điểm dịp này, cùng với đó huy động tăng cường hơn 500 xe cho các bến xe thành viên là Giáp Bát, Mỹ Đình và Gia Lâm nhằm giảm áp lực cho các tuyến có đông hành khách.

Lãnh đạo Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết, dịp Quốc khánh 2/9/2026 người lao động được nghỉ kéo dài 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9. Công ty nhận định lượng khách chiều rời Hà Nội sẽ tăng cao từ chiều 28/8 đến hết ngày 29/8; trong khi chiều về Hà Nội tập trung trong hai ngày 2 và 3/9.

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Tại Bến xe Giáp Bát, ngày cao điểm dự kiến khoảng 9.000 lượt khách ra bến, tương ứng khoảng 760 lượt xe/ngày; lượng khách tập trung chủ yếu trên các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình và Thanh Hóa.

Bến xe Mỹ Đình dự kiến khoảng 11.403 lượt khách/ngày, với trên 770 lượt xe, tập trung ở các tuyến Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh và Cao Bằng.

Trong khi đó, Bến xe Gia Lâm dự kiến khoảng 1.900 lượt khách/ngày, với khoảng 385 lượt xe, chủ yếu ở các tuyến Hải Phòng và Quảng Ninh.

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Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, Công ty CP Bến xe Hà Nội dự kiến bố trí 500 xe tăng cường, gồm 200 xe tại Bến xe Giáp Bát, 100 xe tại Bến xe Gia Lâm và 200 xe tại Bến xe Mỹ Đình.

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Tại Bến xe Giáp Bát, các tuyến Thanh Hóa, Nam Định (Ninh Bình), Thái Bình (Hưng Yên) và Ninh Bình được bố trí lượng xe tăng cường nhiều nhất, trong đó Thanh Hóa được tăng cường 64 lượt xe; tuyến Nam Định tăng cường 42 lượt; Thái Bình tăng cường 54 lượt và Ninh Bình 40 lượt.

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Ở Bến xe Mỹ Đình, nhiều tuyến có nhu cầu đi lại cao cũng được bổ sung phương tiện, trong đó tuyến Lào Cai được bố trí 38 lượt xe tăng cường, Yên Bái 24 lượt (Lào Cai), Sơn La 22 lượt và Cao Bằng 24 lượt.

Bên cạnh phương án xe tăng cường, các Bến xe được yêu cầu kiểm soát chặt điều kiện an toàn phương tiện và người lái, giá vé, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; đồng thời phối hợp lực lượng chức năng phân luồng giao thông, hạn chế tình trạng ùn tắc tại khu vực cửa bến và các tuyến đường xung quanh trong những ngày cao điểm.

nhóm PVTS
#bến xe Hà Nội #Quốc khánh 2/9 #nghỉ lễ #Giáp Bát #Mỹ Đình #Gia Lâm #hành khách xe dù #bến dù

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